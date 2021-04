Red Bull: Vier races nodig om verschil met Mercedes te beoordelen

Na twee krachtmetingen hebben Red Bull en Mercedes ieder één zege op zak. In het kampioenschap is de marge tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen ook bijzonder klein, dus mogen F1-fans zich verheugen op een titanenstrijd van een heel seizoen? "Nou ja, we hebben eigenlijk vier races nodig om de echte verhoudingen te kunnen zien", tempert Horner de verwachtingen nog. Hij verwacht ook niet dat Red Bull en Mercedes ieder raceweekend zo aan elkaar gewaagd zijn. "Dat willen jullie natuurlijk wel graag, maar ik weet zeker dat de sterke en zwakke punten op bepaalde circuits anders uitkomen. We moeten niet vergeten dat we pas twee races achter de rug hebben en nog een hele lange weg te gaan hebben."

Mercedes sterk qua bandendegradatie, 'marginal gains' beslissend

Wat betreft die sterke en zwakke punten ziet Horner wel al enkele patronen, vooral in de omgang met de Pirelli-banden voor 2021. "Het zit qua snelheid erg dicht bij elkaar, maar beide auto's hebben hele andere zwakke en sterke punten. Als je kijkt naar de prestaties op intermediates, dan waren wij sneller aan het begin van de stint en was Mercedes sneller richting het einde van de stint. De banden gedragen zich op beide auto's dus anders", legt hij aan onder meer Motorsport.com uit. "Toen Hamilton op dezelfde bandencompound reed en eenmaal in vrije lucht zat, hebben we aan zijn snelste raceronde ook gezien hoe snel hij was. Hij kreeg weliswaar vier tienden cadeau door DRS, maar aan het eind van een stint ziet Mercedes er gewoon sterk uit. Net als in Bahrein leken zij aan het eind iets sneller dan dat wij waren."

Ondanks dat de sterke en zwakke punten behoorlijk uiteenlopen, zit het totaalpakket van Red Bull wel verdraaid dicht bij dat van Mercedes. "Het gaat er vooral om het maximale uit het eigen concept te halen. Zo zie je dat Mercedes grote stappen heeft gezet sinds de wintertest in Bahrein, zij zitten absoluut niet stil." Dat laatste geldt logischerwijs ook voor Red Bull, waardoor het anno 2021 op de details aankomt. "Ja, het zal dit jaar beslist worden op 'marginal gains', bijvoorbeeld hoe beide teams de auto's onder het budgetplafond kunnen doorontwikkelen. Het gaat verder om betrouwbaarheid, de uitvoering van teams in het weekend en natuurlijk om de coureurs. Maar zo zou het ook moeten zijn, mensen willen dolgraag een directe strijd tussen de twee beste coureurs uit deze sport zien", duidt Horner op een tweestrijd. "En dit zeg ik zeker niet alleen voor mezelf hoor, maar ik denk dat de hele Formule 1-wereld uitkijkt naar een geweldige strijd tussen Max en Lewis. De sport wordt daar als geheel alleen maar beter van."

