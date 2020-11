Horner ziet Red Bull-jubileum in water vallen: "Ongelooflijk lastig"

Met het dominante Mercedes op de startposities zes en negen, kreeg Red Bull in Turkije een aardige kans voorgeschoteld om meer dan de gebruikelijke podiumplek te halen. Maar in het waterballet kwam de energiedrankengigant niet bovendrijven, maar viel het jubileum juist volledig in het water. "In omstandigheden waarin we ons het hele weekend zeer sterk hebben gevoeld, is deze race ongelooflijk lastig geworden", vat Horner de zondagmiddag samen.

Dat begon al met een inmiddels gebruikelijk probleem van Red Bull Racing: een povere start. "Max en Alex verloren allebei terrein bij de start, vooral nu in enorm lastige omstandigheden." Maar daarmee was de zaak nog lang niet verkeken. Door een geslaagde 'overcut' op Sebastian Vettel kon Verstappen alsnog voor het podium en wellicht zelfs voor de winst rijden. De Nederlander was echter te enthousiast en ging zelf de fout in achter de rug van Sergio Perez.

"Max had de baanpositie [van Vettel] weer te pakken en kon Perez aanvallen. Max had alleen moeite om in die fase van de race, nog zonder DRS, een inhaalactie te plaatsen. Hij kwam te dicht achter Perez en spinde. Daardoor moesten we hem wel naar binnen halen, liepen we achter de feiten aan en vielen we terug", zo vervolgt Horner zijn terugblik. Het bleek vooral een kwestie van geduld of bij Verstappen een gebrek daaraan. Toen DRS later in de race wel werd vrijgegeven, bleek inhalen op de ijsbaan van Istanbul immers een stuk makkelijker. Tegen die tijd waren de winstkansen van Verstappen echter al verkeken.

Albon: "Dacht dat we deze race konden winnen"

Maar met Albon had Red Bull in deze fase van de strijd nog een ijzer in het vuur. Sterker nog: de Britse Thai dacht op het circuit van Istanbul Park zelfs zijn eerste F1-zege te kunnen pakken. "Onze starts waren heel slecht, maar daarna konden we wel door het veld snijden. Toen we naar binnen gingen voor inters, hadden we ook echt ongelooflijk veel grip voor mijn gevoel. Op dat moment dacht ik eigenlijk dat alles volgens plan verliep en dat we voor de winst reden."

Dat bleek niet het geval. Albon kwam niet verder dan P7, onder meer doordat hijzelf ook in de rondte ging. "Ik had een kleine pirouette, maar voelde dat de race daarna nog lang genoeg was en dat alles mogelijk was." Horner ziet dat moment echter wel als breekpunt in de race van Albon. "Alex was sneller dan beide Racing Points, totdat hij bandenproblemen kreeg en spinde. Doordat moesten we hem eerder naar binnen halen dan gepland. Vanaf dat moment waren beide coureurs ver teruggeworpen."

Het heeft allemaal geleid tot een ronduit teleurstellend eindresultaat. Waar Red Bull de laatste F1-race in Turkije voorafgaand aan de editie van 2020 nog wist te winnen met Sebastian Vettel, heeft men ditmaal geen enkele bolide in de top-vijf. "Het is erg teleurstellend om onze driehonderdste F1-race op deze manier en als zesde en zevende af te sluiten. Vooral omdat dit weekend er zo veelbelovend uitzag. Maar goed: we moeten vooral Lewis feliciteren voor het veroveren van zijn zevende wereldtitel, hij heeft het echt in stijl gedaan."