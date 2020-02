Horner wil niet af van Brawn's 'jeneverpaleizen'

De sportief directeur van Liberty Media vindt het niet langer verantwoord dat de luxe motorhomes met “talloze vrachtwagens” kris-kras door Europa worden gereden en wil ze vervangen door standaard geprefabriceerde ontvangstruimtes.

Red Bull-teambaas Horner ziet daar niets in, zei hij stellig toen Motorsport.com hem er naar vroeg: “Ross [Brawn] zou eens in zijn eigen nieuwe Concorde Agreement moeten kijken. In de proefversie staat hier niets over dus ik weet niet zo goed waar hij het over heeft.”

Het Holzhaus van Red Bull Racing is de grootste hospitalityruimte in de paddock. Het gebouw biedt niet alleen onderdak aan het personeel en de gasten van Red Bull, maar ook aan het zusterteam Alpha Tauri en is 'groen', aldus Horner: “Het is erg duurzaam. Het is helemaal uit hout opgetrokken en het is onze basis in Europa. Het is ons thuis tijdens de Europese races, dus het heeft nut.”

Op de circuits buiten Europa wordt deels al gebruik gemaakt van lokale faciliteiten, maar de teams nemen toch ook nog een hoop eigen spullen mee. Daar zou volgens Horner verandering in kunnen komen: “Bij de overzeese races redden we het wel, maar we betalen ons blauw voor wat tenten en stoelen en zo. Eigenlijk zou de promotor dat moeten betalen: dat je dus aankomt en je een bepaalde hoeveelheid spullen krijgt. Dan hoeven we niet zelf onze tenten te kopen en die elke Grand Prix de wereld over te sturen."

Het Red Bull Holzhaus in beeld:

Met medewerking van Jonathan Noble