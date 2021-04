Verstappen doet goede zaak, maar blijft nuchter: "Geen garanties"

"Dergelijke races zijn nooit makkelijk, het is vooral stressvol om steeds de juiste keuzes te maken. De sleutel was eigenlijk dat we zondag een goede start hadden, dat kwam voor mij ook een beetje als een verrassing", begint Verstappen zijn terugblik tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Vorig jaar hebben we veel moeite met die starts in de regen gehad, maar afgelopen winter en ook begin dit jaar hebben we echt goede stappen gezet."

Volgens Horner verdient Honda een groot deel van die eer en hangt het met 'engine mapping' samen. "Honda heeft afgelopen winter geweldig werk verricht, ze hebben er echt alles aan gedaan. Alle credits zijn voor hen. Dit is voor Honda de eerste overwinning in Imola sinds Senna in 1991. Het is fantastisch dat ze dit resultaat nu krijgen en wij hadden het ook niet zonder hen kunnen doen." De vliegende start stelde Verstappen in staat om bliksemsnel aan te vallen, in de eerste chicane kwam hij tegenstrever Hamilton al tegen. "Maar ik denk dat we helemaal geen contact hebben gemaakt", aldus Verstappen in de persconferentie. Als Hamilton hem er fijntjes op wijst dat ik wel degelijk contact is geweest, zegt de Nederlander met een lach. "Oh nou, dan moet ik de videobeelden nog maar eens goed bekijken."

Verschil tussen Mercedes en Red Bull in bandenmanagement

Verstappen trok nadien een gat, al kwam Hamilton aan het eind van de eerste stint sterk terug. Horner ziet daar een patroon in. "Het zit qua snelheid erg dicht bij elkaar tussen ons en Mercedes, maar de auto's hebben wel hele andere zwakke en sterke punten. Als je kijkt naar de prestaties op intermediates, dan waren wij sneller aan het begin van de stint en was Mercedes sneller richting het einde van de stint. De banden gedragen zich op beide auto's heel anders", concludeert de Britse teambaas. "Het was ook niet makkelijk om het juiste moment te kiezen om over te stappen van intermediates naar slicks", vult Verstappen aan. "Ik zag voor mij enkele jongens worstelen op slicks, maar mijn intermediates waren er ook volledig aan. Het was echt glibberen en glijden, een paar centimeter naast de lijn zou je de auto al kwijtraken."

Dat 'kwijtraken' gebeurde later alsnog bijna. Na de rode vlag maakte Verstappen zich op voor de herstart, maar dat ging bijna gepaard met een spin. "Laten we maar zeggen dat het een geheime manier was om de banden op te warmen", lacht Verstappen. Horner kan er inmiddels ook om lachen, maar wat dacht hij op het moment zelf? "Poeh, ik weet niet of dat iets is om op te schrijven. Je kunt het eerst niet geloven en denkt 'oh nee' maar hij herstelde het gelukkig zelf. Daardoor zat Max wel dicht bij de start-finishlijn en Lando was in het begin ook nog eens heel snel op zachte banden, al waren de mediums uiteindelijk wel de beste keuze voor ons."

Goede start, maar geen garanties

Verstappen reed in het restant onbedreigd naar zijn elfde F1-zege en - nog belangrijker - nadert Hamilton tot op één punt in het nog prille WK. "Het is geweldig om zo met Lewis en met Mercedes te vechten. Dat we hier nu zitten en twee races heel competitief zijn geweest, is heel positief, maar er zijn geen garanties", blijft Verstappen nuchter. "Het is een heel lang seizoen en we moeten gewoon keihard blijven werken als team. Ik ben blij met dit resultaat, maar dat is alleen maar op dit moment. In de komende dagen begint het allemaal weer opnieuw en dan moeten we onszelf blijven verbeteren om dit het hele jaar vol te kunnen houden."

