Horner over zaak Verstappen-Hamilton: "Hoofdstuk is nu gesloten"

Ook na de eerste vrije training voor de Hongaarse Grand Prix van komende zondag was de aanrijding op Silverstone tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton het belangrijkste gespreksonderwerp in de persconferentie met de teambazen.

Red Bull Racing had vorige week bij de FIA een verzoek ingediend om nog eens zorgvuldig naar de zaak te kijken en de straf voor Hamilton te herzien, maar kreeg donderdag nul op het rekest. Ondanks ‘nieuw’ bewijsmateriaal – ingebracht door Red Bull – besloot de wedstrijdleiding van de Grand Prix van Groot-Brittannië (via een videoconferentie bijeen) om de zaak niet te heropenen en dus bleef de straf voor Hamilton gehandhaafd.

De nieuwe bewijslast die Red Bull had aangedragen bestond onder andere uit data en beelden van een test die Alex Albon daags na de aanrijding op Silverstone reed. “Die test was van tevoren al gepland", verklaarde teambaas Christian Horner. "Het zou een promotionele filmdag worden met een twee jaar oude auto. Die dag was dus al een tijdje gepland, het was niet speciaal bedoeld als nabootsing [van de crash].”

Toch besloot het team Albon – die het moment ook al in de simulator had nagebootst – in Copse Corner de exacte racelijn te laten volgen die Hamilton had gebruikt. Die test moest uitwijzen of Hamilton met zijn snelheid en hoek van insturen de bocht überhaupt wel had kunnen halen. “We bereikten niet de snelheid die Lewis op die lijn haalde, maar als we het hebben over de omstandigheden dan waren die duidelijk vrij gelijkaardig. En het was gewoon een nuttig stukje data om te herbevestigen wat we in al onze simulaties hadden gezien.”

En dus besloot Red Bull om met deze gegevens en nog wat andere data – zoals die van de inhaalactie later in de race tussen Hamilton en Charles Leclerc – een herziening aan te vragen. “Er is uiteraard een recht op herziening”, verdedigt Horner de vasthoudendheid van Red Bull. “We hebben daarvan gebruik gemaakt, omdat we na het bekijken van de gegevens van het ongeval en de ernst van het ongeval, vonden dat er gegevens waren die niet beschikbaar waren op het moment dat de stewards hun beslissing namen.”

“Dus we hebben die gegevens aan de stewards voorgelegd. Ze hebben ons gisteren [donderdag] een eerlijke hoorzitting gegeven waar we die gegevens, de positionering van de auto's en de snelheid van de auto's hebben besproken. We hebben die data gepresenteerd en we hebben het gevoel dat we een eerlijke hoorzitting hebben gehad”, zei Horner. “De stewards vonden dat het geen nieuw bewijs was binnen de grenzen van het reglement en dus werd het niet opengesteld voor een nieuwe hoorzitting, en dat accepteren we. Wat ons betreft is het hoofdstuk nu gesloten, de stewards hebben hun uitspraak gedaan en we gaan ons nu richten op dit weekend en het resterende deel van het kampioenschap.”

Horner reageerde ook nog op de verklaring die Mercedes donderdag verstuurde. Daarin sprak het team van Hamilton over 'een gecoördineerde aanval’ op de Engelsman. Horner deed die verklaring af als onzin. “Ik lees niet al te veel in die verklaring van Mercedes. Het is nooit iets persoonlijks geweest over één enkele rijder. Het gaat over zaken die gebeurd zijn en een competitie tussen twee jongens. Als het een andere coureur was geweest, zou de reactie identiek zijn geweest. Dus ik was een beetje verrast [door] dat commentaar, maar, weet je, we hebben dat achter ons gelaten. Onze focus ligt nu heel erg op het circuit. En natuurlijk proberen we voort te bouwen op het momentum dat we hebben genomen na de sprintrace in Silverstone.”