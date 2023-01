In het financiële rapport van de FIA over het jaar 2021 kwam naar voren dat Red Bull een overtreding had gemaakt. Het Oostenrijkse team was over het in dat jaar ingevoerde budgetplafond heengegaan, waardoor men een boete van zeven miljoen dollar ontving. Daarnaast, en dat is nog ingrijpender, mag Red Bull in 2023 tien procent minder gebruik maken van de windtunnel. De teams zijn inmiddels over de helft van de winterperiode, waardoor het bij het team van Max Verstappen steeds duidelijker wordt hoeveel pijn ze dit doet.

Red Bull’s teambaas Christian Horner vertelt dat zijn team om de beperkingen heen proberen te werken. “We hebben ongeveer 25 procent van de tijd met de straf achter de rug en het heeft zeker een impact gehad”, vertelt Horner aan RACER. “Het beperkt het aantal runs die we in de windtunnel kunnen doen aanzienlijk. Als team moeten we ons daaraan aanpassen. Ik denk dat we daardoor net iets meer gefocust moeten zijn. We moeten iets meer nadenken over wat we door de windtunnel laten gaan en wat we met simulatie oplossen. Het is zeker een handicap, maar ons team is capabel genoeg om een manier te vinden om hier het beste mee om te gaan."

Blij met het budgetplafond

Hoewel de beperkingen een direct gevolg zijn van intreding van het budgetplafond in 2021, is Horner fan van de nieuwe financiële reglementen. “Het spoort aan om efficiënt te werk te gaan. Vier of vijf jaar geleden hadden we aan het einde van het seizoen allerlei overgebleven onderdelen die nog ongebruikt waren. Dat kon gewoon weggegooid worden. Nu kunnen we ons dat simpelweg niet meer permitteren. Ik denk dat het goed is dat deze verspilling nu wordt voorkomen. De nieuwe reglementen zijn nog erg nieuw. Ze zijn nog steeds in ontwikkeling. Sommige onderdelen moeten nog gefinetuned worden. Zo zitten er nog wat tegenstrijdigheden in de reglementen. De chassisafdeling kan een kerstborrel houden, maar de motorafdeling kan dat niet!”, grapt Horner.