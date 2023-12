Horner: "Red Bull gegroeid om niet afhankelijk te zijn van Newey"

In 2005 slaagde Christian Horner erin om topontwerper Adrian Newey weg te kapen bij McLaren, iets wat in de jaren daarop een meesterzet bleek te zijn. Van zijn hand kwamen bij het Oostenrijkse team tot nu toe zeven kampioensauto's en vandaag de dag speelt Newey nog altijd een cruciale rol, al is hij niet de hele tijd betrokken bij het ontwerpproces. Newey wordt vaak geprezen en aangewezen als belangrijkste pion binnen het ontwerpteam van Red Bull, maar volgens teambaas Horner is het team door de jaren heen gegroeid waardoor het niet afhankelijk is van Newey, mocht de ontwerper ooit besluiten om met pensioen te gaan.

"Adrian maakt een groot onderdeel van dit team uit, en van een groot onderdeel van wat we hebben bereikt", zegt Horner in een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Maar natuurlijk is zijn rol de afgelopen jaren geëvolueerd en het technische team onder hem, geleid door Pierre Waché, doet fantastisch werk zodat ze niet afhankelijk zijn van Adrian. Hij heeft de mogelijkheid om binnen te wandelen, weg te gaan en te werken aan andere projecten. Dat is volgens mij deel van de evolutie van elk team."

Horner vergelijkt dat proces met voetbalclub Manchester United, dat ondanks het vertrek van sterspeler Eric Cantona flink wat successen boekte. "Ik was altijd al een groot fan van Manchester United, niet als Man United-fan, maar [fan] van Alex Ferguson", doelt hij op de succesvolste trainer ooit. "Zij hadden Cantona en toen zijn ze geëvolueerd. Red Bull is een sterker team omdat we Adrian hebben, maar natuurlijk evolueert de rest van het team."

Newey heeft meermaals aangegeven dat hij door de jaren heen meerdere aanbiedingen heeft gehad en in de buurt van een overstap naar Ferrari kwam. Horner heeft ook wat aanbiedingen ontvangen, maar sloeg deze altijd af. "Het is altijd erg vleiend als je een aanbod of interesse van een ander team krijgt. Maar mijn hart ligt hier", benadrukt de Brit. "En vanaf het allereerste begin van het team - ik heb het team opgebouwd, ik heb me er vanaf het allereerste begin bij aangesloten - voel ik een verantwoordelijkheid tegenover de mensen en de aandeelhouders en alle partners die we hebben. Ik ben bovendien geen groot voorstander van verandering. Ik vind stabiliteit ontzettend belangrijk."