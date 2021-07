Horner: "Coureurs nog niet helemaal tevreden over gevoel in auto"

Waar de Hungaroring op papier goed bij Red Bull moet passen, is de eerste trainingsdag niet helemaal naar wens verlopen. Verstappen opende nog goed met P1 in de eerste training, maar daarna kwam Mercedes langszij. Belangrijker is nog dat Verstappen meermaals klaagde over onderstuur en eveneens naar binnen kwam om aan de afstelling te laten sleutelen. Het resultaat is nog niet helemaal naar wens, weet ook Horner. "Het ging redelijk, al moeten we zeker nog iets vinden. De coureurs zijn nog niet helemaal tevreden met de balans in de auto."

De teambaas weet dat er op vrijdagavond het nodige te analyseren valt. "Jullie hebben ook wel gehoord dat Max tijdens zijn snelle run worstelde met onderstuur. Maar we zagen ook dat de baantemperatuur opliep tot bijna zestig graden Celsius, dat heeft natuurlijk invloed op hoe de banden werken. Maar goed, ik weet zeker dat we onszelf vanaf dit punt kunnen verbeteren."

Op vrijdag kreeg Horner nog vooral veel vragen over hét incident van Silverstone. Alhoewel dat al ten in den treure is besproken, is het wel interessant om de implicaties in te schatten. Gaat Horner bijvoorbeeld aan zijn coureur vragen om nog meer dan voorheen aan het kampioenschap te denken, en waar nodig genoegen te nemen met een tweede plek? "Nou, niet per se. Als je nog even terugkijkt naar het incident met Lewis, dan heeft Max hem ook daar genoeg ruimte gegeven. Eigenlijk net zoveel ruimte als dat Charles Leclerc liet. Als Lewis de apex had gehaald, dan was hij er voorbijgegaan. Alleen de geschiedenis toont wel aan dat je niet aan de buitenkant moet zitten. Dus als er een advies te geven is, dan zou het zijn: zorg dat je aan de binnenkant zit, zeker als je ziet hoe de regels momenteel worden toegepast."

Perez rekent op sterker Red Bull in kwalificatie

Dat laatste kan belangrijk blijken in de openingsronde van de Hongaarse GP, aannemende dat Verstappen en Hamilton wederom bij elkaar in de buurt komen. Sergio Perez wil zich ook dolgraag in dat gevecht vooraan mengen, al moet de Mexicaan eerst iets zien te vinden over één ronde. Hij weet dat hij er op zaterdag dichter bij moet staan om zondag van meerwaarde te kunnen zijn. Des te meer omdat inhalen geen sinecure is op de Hungaroring. "Maar ik denk dat we zeker nog meer tijd kunnen vinden. Vandaag kreeg ik een beetje met verkeer te maken, dus in de kwalificatie moet er absoluut meer mogelijk zijn. Bovendien gaat het weer gedurende het weekend ook nog veranderen. Dat blijft een beetje een onzekere factor, sommige teams gaan daar meer van profiteren dan andere. Maar goed, we weten in ieder geval welke verbeteringen we moeten doorvoeren richting de kwalificatie en ik heb er best wel vertrouwen in."