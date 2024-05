Horner reageert op Wolff: "Red Bull heeft 220 mensen van Mercedes gehaald"

Voordat Lando Norris op fraaie wijze zijn eerste Formule 1-overwinning behaalde, ging het in Miami vooral over het aangekondigde Red Bull-vertrek van Adrian Newey en de toekomst van het team. McLaren CEO Zak Brown was er als de kippen bij om Newey het 'eerste dominosteentje' te noemen en voegde toe dat zijn equipe de laatste tijd meer cv's vanuit Red Bull heeft ontvangen. Toto Wolff koestert op zijn beurt nog altijd hoop om Max Verstappen binnen te halen, al heeft Oliver Mintzlaff op die aanhoudende flirts gereageerd door ze ongepast te noemen. De sportchef van Red Bull liet weten dat Wolff wel andere dingen aan zijn hoofd heeft en die woorden echoot Christian Horner in de Red Bull-hospitality na afloop van de race in Florida.

"De twee mensen die genoemd worden, die praten nogal veel", duidt Horner tijdens zijn mediasessies op Brown en Wolff. "Ik wil niet verzeild raken in een soort woordenstrijd, maar als ik Toto was dan zou ik toch meer gefocust zijn op de problemen die hij zelf heeft. Ik maak me geen zorgen over de breedte en de kracht van ons technisch team. Natuurlijk zal er altijd beweging van mensen tussen de verschillende teams zijn, maar dat is onvermijdelijk in de Formule 1. Ik weet niet hoeveel mensen RB, dus het tweede Red Bull-team, dit jaar al van McLaren heeft overgenomen... Wij hebben met Red Bull Powertrains in ieder geval 220 van Mercedes HPP overgenomen", laat Horner aan onder meer Motorsport.com weten. Met HPP duidt Horner op High Performance Powertrains, oftewel de motorenafdeling van Mercedes in Brixworth. "Ik zou als ik Toto was meer bezorgd zijn over die 220 mensen dan over één of twee cv's."

Horner voegt toe zich niet druk te maken om de quotes van Brown: "Totaal niet. Ik heb ook geen flauw idee waar die cv's dan vandaan zouden moeten komen." Na de initiële berichtgeving over Newey ging het tijdens de zondag in Miami eveneens over een mogelijk vertrek een ander kopstuk bij Red Bull, sportief directeur Jonathan Wheatley. Het team heeft de achtergronden door laten schemeren en enigszins genuanceerd - hetgeen in dit artikel te lezen valt - waarna Horner er tijdens zijn mediasessie weinig meer over kwijt wilde. "Er gaan geruchten rond over iedereen, maar over afspraken en over de inhoud van contracten praten we normaal gesproken niet in de publiciteit."

Vasseur wil niet betrokken raken bij woordenstrijd met collega's

Waar Horner, Wolff en Brown elkaar steevast van repliek dienen, volgt Ferrari-teambaas Frederic Vasseur het getouwtrek liever langs de zijlijn. Gevraagd of zijn 'vriendelijke managementstijl' juist mensen naar Maranello kan lokken, haakt de Fransman in: "Ik weet niet of mijn managementstijl vriendelijk is, dat moeten jullie aan mensen in het team vragen! Maar ik wil in ieder geval geen energie verspillen aan de verkeerde onderwerpen. Volgens mij hebben we intern nog genoeg te doen. We moeten onszelf verbeteren, nieuwe mensen binnenhalen en de auto ontwikkelen. We hebben zoveel werk te doen dat ik mijn tijd, mijn energie en geld niet wil verspillen door met collega's te vechten. Dat is niet mijn aanpak en zo zal ik ook nooit worden." Als wordt opgemerkt dat Ferrari in Maranello ook lijkt te spreken met mensen van Mercedes, lacht Vasseur. "Vele mensen van verschillende teams voeren sollicitatiegesprekken in Maranello, inclusief mensen van Mercedes."

