Horner reageert op Hamilton: "Verstappen heeft niets te verliezen"

Op de mediadag voor de Russische GP probeerde Hamilton de druk vakkundig bij Verstappen neer te leggen. Hij wilde naar eigen zeggen geen aannames doen, maar over zijn boodschap in de persconferentie kon geen enkele twijfel bestaan: Verstappen zou de druk van zijn eerste titelstrijd meer voelen en juist dat zou incidenten zoals op Monza in de hand werken. De Nederlander bleek niet bepaald onder de indruk en reageerde met een lach. Verstappen zegt de druk helemaal niet te voelen en Christian Horner krijgt dezelfde indruk van zijn poulain.

Hamilton heeft meer te verliezen als regerend kampioen

"Ik zie helemaal geen verandering bij Max. Hij is nog altijd jong en gaat er vol voor. Max heeft ook helemaal niets te verliezen", laat Horner aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Hij heeft niet al meerdere wereldtitels op zak en hoeft die titels ook niet te verdedigen. Max is juist de uitdager. Op die manier vliegt hij deze titelstrijd ook aan." Als het gaat over de combinatie druk en Verstappen denkt Horner graag terug aan de eerste Dutch GP in 36 jaar. "Als je ziet onder welke immense druk hij in Zandvoort stond, dan is hij daar echt op een indrukwekkende manier mee omgegaan. En ik kan je wel vertellen dat de druk niet veel groter kan worden dan dat", lacht Horner. "Max geniet juist enorm van deze titelstrijd en heeft hier lang op zitten wachten. Dat geldt eigenlijk voor iedereen in ons team."

De teambaas wil er dan ook niets van weten dat crashes zoals die in Monza samenhangen met druk. Het komt volgens Horner vooral doordat beide titelkandidaten niet voor elkaar onder willen doen. "Ze knokken momenteel voor de grootste prijs in de autosport. We willen dat het allemaal 'clean' gebeurt, maar als ze zo vaak naast elkaar staan en racen op smalle banen [zoals Monza] dan kan zoiets gebeuren. Max gaat niet zomaar uit de weg en Lewis heeft laten zien dat hij ook niets meer wil toegeven. Als je twee coureurs met die mentaliteit hebt, dan krijg je incidenten."

In de Britse pers is dit jaar al vaak gesuggereerd dat Hamilton doorgaans eieren voor zijn geld kiest en dat Verstappen dat ook zou moeten doen. Horner is echter een andere mening toegedaan. "We kijken altijd dingen terug en denken daarbij 'hadden we dingen anders kunnen doen?' Max staat daar ook enorm voor open, hij is erg zelfkritisch. Tegelijkertijd is Max nou eenmaal een aanvallende en agressieve coureur, dat hoort gewoon bij hem. Als hij in de auto zit, dan geeft hij altijd 110 procent. Natuurlijk moet dat wel afgewogen zijn, maar volgens mij heeft Max dat ook al laten zien in meerdere races dit jaar. Maar nogmaals: hij is een aanvallende rijder en dat maakt hem tot wie hij is. Dat zie ik ook niet zo snel veranderen."

Oneens met kritiek Sir Jackie Stewart

Het is Verstappen recent op enkele kritische noten van Sir Jackie Stewart komen te staan. De drievoudig wereldkampioen noemt Verstappen de snelste coureur van de grid, maar voegt toe dat de Limburger behoorlijk lang nodig heeft om volwassen te worden. "Ik heb veel respect voor Sir Jackie, maar in mijn optiek is Max juist heel volwassen", reageert Horner vanuit Sochi. "Natuurlijk wordt iedereen gaandeweg beter en leert iedereen, dat is normaal. Maar ik denk dat Sir Jackie ook wel enkele fouten heeft gemaakt in zijn carrière... Dat hoort bij het normale levenspad, je leert overal van. Maar als je ziet hoe Max zich heeft ontwikkeld van een zeventienjarige debutant tot de coureur die hij vandaag de dag is, dan is dat behoorlijk indrukwekkend."

