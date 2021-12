Horner kan weinig met kritiek op Verstappen: "Hij moet niet veranderen"

De spanning stijgt in de Formule 1-titelstrijd en dat is niet alleen op de baan te merken. Ook in de media komt de polarisatie tot uiting, bijvoorbeeld afgelopen vrijdag in een kersgroet van Sky Sports F1 - waarin de zware crash van Max Verstappen in Silverstone nogmaals is getoond. Het past in een bepaald opzicht wel bij de kritiek die er recent op de rijstijl van Verstappen is gekomen. Die zou te agressief zijn en te veel de grens van het toelaatbare opzoeken. "Het raakt allemaal een beetje verhit", reageert Horner in de persconferentie. "Op bepaalde momenten denk ik wel dat Max iets te hard is aangepakt. Hij ligt onder een vergrootglas en dat hebben we niet altijd gezien bij andere incidenten dit jaar", verwijst de Brit subtiel naar de klap in Silverstone.

"Dat hele verhaal over zijn rijstijl en over de standaarden die coureurs zouden moeten hanteren is een soort frame dat wordt gecreëerd om hem onder druk te zetten. Maar ik denk juist dat Max op een fantastische manier rijdt en ook op een manier die nieuwe fans naar deze sport trekt", zo vervolgt Horner tegenover onder meer Motorsport.com Nederland. "Wij willen in ieder geval dat hij niet verandert. Wij willen dat hij precies zo blijft rijden als dat hij nu doet, dat heeft hem immers op het punt gebracht om met Lewis te vechten voor de wereldtitel. De manier waarop hij vecht met de statistisch meest succesvolle coureur aller tijden verdient alleen maar lof. Natuurlijk voelt hij zich benadeeld op sommige punten, maar de manier waarop hij ermee om is gegaan vind ik sterk."

"Daarbij moeten we ook niet vergeten dat hij nog maar 24 is en het opneemt tegen een 36-jarige kampioen. Zijn mentale kracht vind ik indrukwekkend als je ziet onder welke druk hij staat en ook onder welk vergrootglas hij ligt." Na Saudi-Arabië is meermaals gesuggereerd dat Verstappen zijn agressie op de baan een tandje moet minderen en dat hij iets rustiger zou moeten zijn, maar daar is Horner het niet mee eens. Als de teambaas wordt gevraagd welk advies hij zijn coureur voor de finalerace geeft, is het antwoord dan ook vrij simpel. "Geniet er gewoon van. Hij moet in ieder geval net zo rijden als in de voorgaande 21 races en het weekend op precies dezelfde manier aanvallen. Dat heeft hem namelijk negen overwinningen gegeven en heeft er ook voor gezorgd dat hij gelijk staat met Lewis. Dus in dat opzicht moet hij gewoon hetzelfde blijven doen en genieten."

Niet meer de snelste auto sinds de zomerstop

Horner is evenmin van mening dat de aanvallende rijstijl Verstappen punten heeft gekost. Sterker nog: de Brit is juist van mening dat daardoor juist het maximale uit de RB16B is gehaald. "Sinds de zomerstop hebben we niet meer de snelste auto gehad en het is Max die ons in deze titelstrijd heeft gehouden. Het gaat om de manier waarop hij de prestaties uit de auto trekt. Je hoeft alleen maar aan de eerste bocht in Mexico en aan de Grand Prix in Austin te denken om te zien dat hij ons in dit gevecht heeft gehouden." Als team ziet Horner ook geen problemen met de wijze waarop Red Bull er - al dan niet verbaal - flink in is gegaan. "Wij zijn juist trots op wat we als team hebben gepresteerd en op de manier waarop we hebben geracet", vervolgt Horner, om in zijn mediasessie nog met een knipoog af te sluiten: "Ik denk dat Stefano Domenicali ons een enorm kerstpakket moet sturen voor alle spanning, het racen en het drama dat wij hebben gebracht in het eerst jaar dat hij echt de baas is."

F1-update: De vrijdag in Abu Dhabi uitgebreid besproken