Max Verstappen en Lando Norris streden in de slotfase van de Grand Prix van Oostenrijk op het scherp van de snede. Na de laatste serie pitstops deed de McLaren-coureur meerdere pogingen om Verstappen voorbij te gaan, maar laatstgenoemde verdedigde fel - en overschreed daarbij in de ogen van Norris ook een paar keer de grens. In de 64ste ronde explodeerde de strijd: ze kwamen met elkaar in aanraking in bocht 3 en hielden er allebei een lekke band aan over.

Verstappen en Norris slaagden er allebei in de pitstraat te halen. Na een bandenwissel kon Verstappen zijn weg vervolgen, maar voor Norris zat het treffen op de Red Bull Ring erop. Verstappen finishte als vijfde, al incasseerde hij nog wel een tijdstraf van tien seconden omdat hij volgens de stewards ‘overwegend schuldig’ was aan de touché. Die sanctie had overigens geen gevolgen voor de eindklassering van de drievoudig wereldkampioen: hij bleef vijfde.

"Max is een harde racer"

Op de vraag of het onvermijdelijk was dat Verstappen en Norris met elkaar zouden botsen, antwoordt Red Bull-teambaas Christian Horner in gesprek met onder meer Motorsport.com: “Ik denk dat het onvermijdelijk was, kijkend naar hoe close ze de afgelopen weken hebben geracet. Het was een race-incident. Ik vond het een beetje hard dat Max er een tien seconden-tijdstraf voor heeft gekregen. Gelukkig had dit geen invloed op zijn race, al was die al verpest door zijn lekke band. Heel frustrerend.”

Bij de eerdere inhaalpogingen vond Norris dat Verstappen bewoog onder het remmen. Daar gaat Horner niet in mee, als hem ernaar wordt gevraagd. Hij vindt zelf dat Norris wellicht te gretig was, omdat hij zaterdag in de sprintrace terrein verloor op Verstappen. “Max is een harde racer en dat weten ze. Volgens mij probeerde Lando iets goed te maken na de sprintrace en dit was onvermijdelijk. Toen ging Max hem zonder DRS voorbij richting bocht 4, waarna hij ook werd gepasseerd door zijn teamgenoot”, blikt Horner terug op de sprint, waarin Norris Verstappen even passeerde voor de koppositie maar al snel terugviel tot P3 en daar ook finishte achter de Nederlander en zijn teamgenoot Oscar Piastri. Horner: “Misschien had hij daar nog een kleine kater van. Dit is zonde, want we hadden vandaag alles onder controle, maar door de laatste pitstops deed Lando weer mee. Het bandenvoordeel dat hij daarna had, was genoeg om hem binnen de DRS te brengen.”

Horner wil positief afsluiten, ondanks de touché. “Het tempo van de auto was dit weekend uitstekend. We hebben twee poles gepakt, Max heeft met uitzondering van negen rondjes alle ronden aan kop gereden, zaterdag de sprint gewonnen en zijn voorsprong in het kampioenschap vergroot, terwijl wij dat ook hebben gedaan bij de constructeurs. Dus ondanks dat we niet hebben gewonnen, is het zeker niet desastreus”, aldus Horner, die verder denkt dat de vriendschap tussen Verstappen en Norris niet onder de gebeurtenissen in Spielberg zal lijden. “Misschien gaan ze morgen niet samen padellen, maar ik weet zeker dat ze erover zullen praten. Ze zijn twee harde racers en zullen er openlijk over praten, daar twijfel ik niet aan.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Oostenrijk