Horner prijst 'racewinnende prestatie' van Pérez in Baku

Sergio Pérez leek tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan eindelijk weer eens op weg naar een goede klassering. Tegen het einde van de race leek hij zelfs even uitzicht te hebben op een overwinning, maar een aanrijding met Carlos Sainz in de voorlaatste ronde van de race, gooide dat vooruitzicht in het putje.

Uiteraard waren beide coureurs ervan overtuigd dat de schuld van de crash bij de ander lag. De raceleiding besloot echter geen schuldige aan te wijzen en het ongeluk af te doen als een race-incident. Dit tot frustratie van Christian Horner: "Ik heb het incident een paar keer teruggekeken op de Skypad", zei de teambaas van Red Bull Racing tegen Motorsport.com. "Je kunt heel duidelijk zien dat Carlos, als je de muur en de witte lijn aan de rechterkant van de baan als referentie neemt, in zijn spiegel kijkt en gewoon naar links opschuift, terwijl hij weet dat Checo daar zit. Checo zelf beweegt niet naar links of rechts. Het is enorm frustrerend om zo te verliezen."

De ongelukkige Pérez wacht nu al vijf maanden (sinds de Grand Prix van China) op een podium. Toch is Horner tevreden over het optreden van zijn Mexicaanse coureur die langzamerhand zijn vorm weer terug lijkt te vinden. "Ik vond hem super", deelt de Engelsman complimenten uit. "Ik vond dat Checo een heel sterk weekend had en hij had de hele race een geweldig tempo. Hij was het hele weekend op dreef en het is gewoon heel jammer dat hij geen podium heeft behaald. Ik bedoel; hij liet vandaag een racewinnende prestatie zien. Natuurlijk is het een circuit waar hij altijd heeft uitgeblonken, maar ik denk ook dat we een paar dingen aan de auto beter begrijpen. Het was goed om te zien dat de auto van Checo de hele race in gevecht was om de overwinning."

De schade aan die RB20 van Pérez na de crash was enorm en dat kon weleens een probleem opleveren voor komend weekend als in Singapore race 18 van dit F1-seizoen op het programma staat. "De jongens en meiden in de fabriek werken de klok rond om de onderdelen te produceren voor Singapore", aldus Horner. "We hebben nog vijf dagen tot het weekend begint. Iedereen zit er bovenop."