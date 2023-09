Horner prijst Verstappen na F1-poleronde Japan: "Klasse apart"

Op het circuit van Suzuka was al duidelijk dat Max Verstappen de favoriet was voor de pole-position, maar uiteindelijk was dat met een grotere marge dan verwacht werd. Verstappen noteerde een rondetijd van 1.28.877 en was de enige die onder de 1.29 dook. Oscar Piastri kende een uitstekende kwalificatie, maar was op de tweede plaats ruim een halve seconde langzamer dan de Nederlander. Reden genoeg voor een lofzang van teambaas Christian Horner aan het adres van Verstappen.

"Hij was een klasse apart vandaag", zegt Horner in gesprek met Viaplay. "In de kwalificatie had hij drie setjes banden. Zijn eerste ronde in Q1 was het snelst, in zijn tweede ronde op gebruikte banden in Q2 stond hij achter Charles Leclerc en de twee ronden die hij in Q3 reed waren gewoon uitstekend. Die laatste ronde... Ik raad je aan om naar de herhaling van die ronde te kijken, want bocht 5 en 6, dat snelle deel, was behoorlijk voortreffelijk."

Al op de boordradio klonk Verstappen behoorlijk tevreden over zijn ronde. Hij merkte op dat hij in de 1.28 was gekomen. Of dat een weddenschap was met Horner of engineer Gianpiero Lambiase? "Nee, nee. Zijn engineer zat hem op te jutten omdat hij zei dat er een 28 in zat. Ik zei tegen GP: 'We willen aan het einde vier wielen op de auto zien'", lacht de Brit. "Het leek er namelijk op dat hij genoeg marge had. En hij heeft geleverd. Natuurlijk is de race morgen, maar dit was een enorme prestatie vandaag."

Waar het geweldig ging voor Verstappen, was het aan de andere kant van de garage weer een wat lastigere dag. Sergio Perez start van de vijfde plaats en gaf bijna acht tienden toe op zijn teamgenoot. "Op een dag als vandaag moet je gewoon je petje afnemen voor Max, het was een buitengewone prestatie", verdedigt Horner de tegenvallende kwalificatiesnelheid van Perez. "Checo P5, hij zal vanaf daar een goede race hebben. Hij heeft een goed racetempo en je kunt hier inhalen. Ik denk dat het wel goedkomt."

Een van de gespreksonderwerpen dit weekend, is de enorme bandenslijtage. Al na enkele ronden in de vrije trainingen bleken de zachte banden niet genoeg grip meer te bieden voor snelle rondetijden. Horner verwacht ook dat de bandenslijtage een grote rol gaat spelen in het verloop van de Grand Prix van Japan. "We moeten ervoor zorgen dat we de juiste strategie pakken", aldus de Red Bull-teambaas, die uiteraard niet wil verklappen wat voor strategie dat zal zijn. Bandenleverancier Pirelli verwacht dat de tweestopper zal overheersen.

