Horner prijst Verstappen: "Ongelofelijk om te zien hoe hij is gegroeid"

Dit seizoen stond er geen maat op Max Verstappen, die op overtuigende wijze zijn derde F1-titel op rij veroverde en daarbij meerdere bijzondere records verbrak. Zo won hij tien races op rij, verbeterde hij het winstpercentage naar 86 procent en legde hij met 575 punten in één seizoen de lat nog hoger. Red Bull-teambaas Christian Horner kon alleen maar genieten van de verrichtingen van de Nederlander, die nog tot en met 2028 zeker is van een zitje bij het team. In de BBC-podcast F1: Chequered Flag spreekt Horner van een 'talent van een generatie' en prijst hij Verstappen om zijn groei door de jaren heen.

"De afgelopen drie jaar presteert hij op zo'n hoog niveau", stelt Horner. "Wij hebben hem gewoon de middelen gegeven om het te doen. De constantheid in zo'n verscheidenheid aan omstandigheden en circuits... De enige schade die hij reed, was zijn voorvleugel in de pitstraat in Silverstone", benadrukt de Brit nog maar eens hoe feilloos Verstappen dit seizoen was. "Hij is gewoon uitzonderlijk geweest. Het zal wat tijd kosten om het te laten bezinken. Pas wanneer je echt de data van dit jaar analyseert, kun je waarderen wat hij heeft bereikt en hoe hij dat heeft gedaan. Het is ongelofelijk om te zien hoe hij is gegroeid en de precisie, toewijding, constantheid waarmee hij rijdt."

Verstappen won op weg naar zijn derde titel negentien van de tweeëntwintig races. Het zijn indrukwekkende cijfers, maar voor de neutrale Formule 1-fan misschien juist een reden om niet meer te kijken. Of Horner vreest voor een afname in de populariteit door deze dominantie? "Ik weet zeker dat de interesse niet zo groot zal zijn als je iemand hebt die alles wint", zegt Horner. "In het laatste deel van het seizoen zagen we alle records die verbroken werden en was het de vraag 'kan hij er nog een winnen?' Wat volgend jaar zal gebeuren, is dat het veld dichter bij elkaar komt omdat de regels hetzelfde blijven. Anderen zullen nog steeds grote stappen zetten terwijl wij met afnemend rendement zitten. Of het nou McLaren, Ferrari of Mercedes zal zijn: volgend jaar wordt een competitief seizoen. De fanschare zal net zo groot zijn als het ooit geweest is."