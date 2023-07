Max Verstappen behaalde zondag in België zijn tiende Grand Prix-overwinning van het Formule 1-seizoen 2023. Ondanks dat de tweevoudig wereldkampioen de touwtjes strak in handen had, leek er op bepaalde momenten wel wat wrijving te zijn tussen hem en race-engineer Gianpiero Lambiase. De in Londen geboren Italiaan maande Verstappen meerdere malen om zijn tempo te matigen. “Ik wil dat je je hoofd wat meer gebruikt dan dat je nu doet”, klonk het op een zeker moment.

“Max is een veeleisende klant. Je moet een sterk karakter hebben om met hem om te kunnen gaan”, laat teambaas Christian Horner na de race aan onder andere Motorsport.com weten. “GP is onze Jason Statham”, vergelijkt hij Lambiase gekscherend met de Britse acteur. “Die twee lijken trouwens ook heel erg op elkaar! Nee, GP behandelt hem hard maar fair. Er bestaat veel respect tussen de twee en er is een wederzijds vertrouwen dat er moet zijn tussen een coureur en een engineer. Het enige probleem is dat er tweehonderd miljoen mensen meeluisteren met hun gesprekken! Maar de band die die twee met elkaar hebben is geweldig.”

Volgens Horner steekt er niets achter de stekelige berichten over en weer. Horner met een glimlach: “Nee, ze hoeven niet samen in therapie of iets dergelijks.” Ook zijn Verstappen en Lambiase volgens de Brit geen showtje aan het opvoeren voor de kijkers thuis: “Absoluut niet. Zoals ik zei, Max is erg veeleisend en altijd hongerig naar meer. De wijze waarop GP Max door de kwalificaties en races loodst is geweldig.” Bij sommige andere teams komt een teambaas op de radio als er onenigheid lijkt te zijn tussen de race-engineer en de coureur. Bij Red Bull blijft Lambiase het woord voeren tijdens de race. “Natuurlijk staat GP met mij in contact op de pitmuur, maar de voornaamste communicatie vindt plaats tussen de coureur en de engineer. En om de race-engineer van Max Verstappen te zijn, moet je sterk in je schoenen staan, want hij is een lastige klant. Veel race-engineers zouden onder de druk bezwijken, maar GP is sterk genoeg om ermee om te kunnen gaan.”

Gevraagd of Verstappen het misschien rustiger aandoet dan men op de pitmuur vermoedt: “Ik denk dat dat soms meespeelt. Maar je moet niet vergeten dat de engineers en performance engineers daar bovenop zitten. Ze bekijken alle data en kennen de rijstijl van hun coureur. Ze weten precies wat hun rijder van de auto vraagt. Ik zei tegen GP: ‘Ik weet waar hij mee bezig is. Hij probeert een gat op te bouwen dat groot genoeg is voor een pitstop.’ En GP antwoordde: ‘Ik denk dat hij het momenteel nog rustig aan doet. Kijk naar de cijfers. Alles is ruimschoots onder controle.’ Het gaat er soms wat verhit aan toe, maar het belangrijkste is dat ze elkaar vertrouwen.”

