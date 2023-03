Horner prijst ‘geweldig gedisciplineerde en geduldige’ Verstappen

Door een gebroken aandrijfas moest Max Verstappen als vijftiende aan de race in Jeddah beginnen. Vooraf twijfelde niemand eraan dat de Red Bull-coureur in de wedstrijd naar voren zou komen. Sommigen spraken zelfs de verwachting uit dat Verstappen in Jeddah zijn tweede overwinning van het seizoen zou boeken. Zover liet teamgenoot Sergio Perez het niet komen. De Mexicaan, die van pole-position vertrok, schreef de race op het stratencircuit aan de Rode Zee op zijn naam. De Nederlander kwam op korte achterstand als tweede binnen.

“Als je als vijftiende start op deze baan, dan is dat je na de eerste ronde doorkomt het eerste resultaat van de dag”, zegt Christian Horner tegen onder andere Motorsport.com. “Ik vind dat Max geweldige discipline en geduld heeft getoond terwijl hij door het veld naar voren kwam. Hij ging niet overhaast te werk en vroeg niet te veel van zijn banden. Hij heeft het fantastisch gedaan. Wat de race echt tot leven bracht was de safety car, maar zonder de safety car zou hij nog steeds tweede zijn geworden.”

Richting het einde van de wedstrijd werd het nog spannend toen Verstappen een vreemd geluid in zijn auto hoorde. “Het meest zorgwekkende moment van de race was toen Max met nog vijftien ronden te gaan over de boordradio meldde dat hij op hoge snelheid een gek geluid in de auto hoorde. De schrik sloeg me om het hart. De gedachten gingen gelijk terug naar de kapotte aandrijfas van een dag eerder. Maar afgaande op de data die we hier hebben en alle gegevens waarover ze in Milton Keynes beschikken, was er niets aan de hand. Vervolgens kon er weer gepusht worden.”

Lof is er uiteraard ook voor racewinnaar Perez. “Dit was misschien wel zijn beste Grand Prix tot dusver”, stelt Horner. “Hij blinkt altijd uit op dit type circuit. Denk maar aan Singapore vorig jaar, Azerbeidzjan twee jaar geleden en Monaco vorig jaar. Stratencircuits liggen hem gewoon heel goed. Helaas moest hij bij de start Fernando voor zich dulden, maar na de eerste ronde kwam hij in een goed ritme. Hij pakte Fernando terug, sloeg een gaatje en kon daarna zijn snelheid managen.”

Beste seizoensstart ooit

Red Bull was in de eerste twee races van het seizoen ongenaakbaar. Horner heeft geen duidelijke verklaring voor de ijzersterke vorm van het team. “Niet echt. Maar het was van cruciaal belang voor ons dat we competitief uit de startblokken zouden komen, aangezien we sinds vorig jaar oktober minder tijd in de windtunnel mogen doorbrengen”, refereert hij naar de straf die Red Bull kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021. “We konden het ons niet veroorloven om een slechte start te hebben omdat we daar niet van terug zouden zijn gekomen. Het team in Milton Keynes heeft echter fantastisch werk geleverd met de RB19. We kunnen nu terugkijken op de beste seizoensstart die we ooit hebben gehad. Er zijn nog maar twee races geweest, maar we zijn twee keer eerste en tweede geworden en zitten slechts één punt af van de maximale score. We hadden hier voor het seizoen niet van durven dromen.”

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Saudi-Arabië