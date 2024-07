Horner: Verstappen bijgepraat, kunnen het ons niet veroorloven als dit niet slaagt

Tijdens een speciale rondleiding voor media in de motorfaciliteit van Red Bull Powertrains-Ford laat Christian Horner aan deze website weten Max Verstappen regelmatig bij te praten over de progressie van het project. Doordat in 2026 zowel het motor- als chassisreglement ingrijpend op de schop gaat, levert dat bij ieder team vraagtekens op. Nadat Honda in coronatijd besloot om formeel de stekker uit het F1-project te trekken - om daar vervolgens weer op terug te komen - moest Red Bull op eigen benen staan. Het team wenste namelijk niet meer afhankelijk te zijn van een externe leverancier en prefereerde een eigen motorproject boven de status van klantenteam. Het had in eerste instantie samen met Porsche moeten gebeuren, maar toen die onderhandeling stukliepen, zag Ford de kans schoon. "We hadden al langer het idee 'F1 is the place to be', maar hoe zouden we binnenkomen?" trapt Ford-voorman Mark Rushbrook het gesprek met onder meer Motorsport.com op de Red Bull Campus af.

"We hebben gekeken: moeten we een team kopen? Maar als je ziet wat Red Bull Racing is geworden vanuit eerst Stewart en Jaguar, dan liggen daar niet onze competenties. Ja, wij zijn actief in de autosport, maar we hebben nergens een eigen team. We werken overal samen met bestaande teams, of dat nou Dick Johnson Racing in Australië is, Penske in NASCAR, Bob Tasca in NHRA of M-Sport in rally. Toen de kans zich voordeed met wat wij als het beste team in de Formule 1 zien, was de route duidelijk. We hebben overigens wel met meerdere teams gesproken en we dachten er zelfs aan om ons eigen motorprogramma op te zetten, dus volledig zelfstandig. Maar toen duidelijk werd dat het met Porsche niet zou werken voor Red Bull, heb ik letterlijk het e-mailadres van Christian Horner ontvangen, hem een mail gestuurd en gevraagd 'hey, wil je met ons praten?' Ik ben hierheen gevlogen en binnen twintig minuten had ik al het idee dat er een goed fundament voor een samenwerking lag. Na die meeting heb ik meteen Jim Farley [Ford CEO] gebeld en toen zijn de dingen snel gegaan."

Horner kan zich de vervolgstap met Farley ook nog goed voor de geest halen. "We hebben een bijeenkomst in Dearborn gehad, op weg naar de Grand Prix van Brazilië. Dat was een meeting met Mark, Bill Ford en Jim. Toen ik Jim met een Sergio Pérez-pet op zijn hoofd zag binnenlopen, dacht ik 'dit kan wel eens gaan lukken!'", lacht Horner met het selecte mediagezelschap. "Je kon het enthousiasme voelen vanuit de top, van Bill Ford die erg enthousiast was om terug te keren in de Formule 1 en ook van Jim die zelf een racer is. Ze zeiden meteen 'jullie zitten in de Formule 1, dus we gaan jullie niet vertellen wat je moet doen. Jullie vertellen ons maar wat jullie nodig hebben om succesvol te zijn'. In dat opzicht is het echt een samenwerking. Eigenlijk zijn de onderhandelingen erg rechttoe, rechtaan verlopen."

'Verstappen zeer geïnteresseerd in 2026-motor'

Bij de vervolgstap - oftewel het maken van een competitieve motor - komt natuurlijk veel meer kijken. Het werk is in Milton Keynes al in volle gang, al weet geen enkele fabrikant waar het precies staat ten opzichte van de rest. Coureurs hebben evenmin een glazen bol, al benadrukt Horner dat Max Verstappen wel zeer geïnteresseerd is in de voortgang van het project. "We hebben Max hier een maand geleden nog een hele rondleiding gegeven", laat Horner op een vraag van deze site weten. "We hebben hem toen laten zien hoe we er precies voor staan qua progressie. We houden hem steeds op de hoogte. Iedere keer dat hij hier is, ziet hij weer meer motoren draaien en meer progressie. Hij toont veel interesse in wat er hier gebeurt. Het is bijna net zoals in zijn karttijd, waarin het ook veel om het tunen van de motoren draaide."

"Ik denk dat de schaal van dit project en de schaal van alle investeringen hem wel vertrouwen geven. Dit is de allergrootste investering die Red Bull ooit heeft gedaan in de Formule 1. Samen met Ford moet dit slagen. We kunnen het onszelf niet veroorloven dat dit niet slaagt", is Horner uitgesproken. "Strategisch met hoe we er als team voor staan en de veranderingen in het motorreglement zien we dit als een perfect kruispunt, een kruispunt waarop we alles in eigen hand kunnen nemen en willen profiteren van de voordelen die horen bij alles op één campus hebben." Horner benadrukt dat Red Bull Racing dat richting 2026 naast Ferrari als enige team heeft, aangezien Mercedes met Brackley en Brixworth twee verschillende afdelingen heeft. Rushbrook heeft op zijn beurt laten weten dat Red Bull Powertrains-Ford momenteel 'alle eigen doelstellingen haalt', al weet ook hij niet hoe de concurrentie er exact voor staat.