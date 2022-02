Horner positief over RB18: "Auto gedraagt zich zoals verwacht"

"Vooralsnog verloopt het voorspoedig. De auto gedraagt zich zoals verwacht en het loopt zo goed als onze simulaties voorspelden. Het is een bemoedigende start", stelt Horner. Wat afgelopen dagen opvalt is dat de nieuwe generatie F1-auto's nogal stuiteren op hoge snelheid. Dit komt door de nieuwe reglementen. Het effect wordt porpoising genoemd en is momenteel één van de meest besproken onderwerpen in de paddock. Dit kwam voor de Britse teambaas niet als een verrassing. "Met grondeffect gedragen de wagens zich heel anders. Het is een beetje zoals in de jaren tachtig. Voor de ontwerpers was het niet iets onverwachts. Het is een interessante nieuwe dynamiek."

Red Bull Racing streed in 2021 flink tegen Mercedes, waarbij uiteindelijk Max Verstappen aan het langste eind trok. Volgens Horner is het een geweldig gevoel om racenummer 1 op de auto te mogen plakken. De Brit stelt dat het team veel energie en vertrouwen heeft gekregen door de winst in 2021. "Nu is het zaak om dat nummer op de auto te houden", vervolgt Horner tegenover Sky Sports.

Kort voor de start van de test op woensdag kreeg Red Bull Racing een bezoeker in de vorm van Lewis Hamilton. "Ik heb het niet gezien, maar als hij de auto heeft aangeraakt kan hij rekenen op een dikke boete, zoals Max inmiddels ook weet", grapt de teambaas, die hoopt dat het gevecht tussen dat tweetal wordt vervolgd. "Ik hoop het van harte. Dat is wat iedereen wil zien. Ferrari en McLaren zien er sterk uit, vergeet ook George Russell niet. Hij kan een belangrijke rol vervullen in dit kampioenschap."