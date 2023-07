Horner: Positie Perez bij Red Bull F1 staat niet onder druk

De seizoensstart van Sergio Perez in 2023 was nog ijzersterk, maar na de Grand Prix van Miami is het bergafwaarts gegaan. Sinds het treffen in Florida heeft de zesvoudig Grand Prix-winnaar al drie races geen podiumplaats meer behaald, wat weer het gevolg is van een zeer matige reeks kwalificaties. In Monaco crashte hij en strandde hij op de twintigste startpositie, waarna hij ook in Spanje en Canada niet door kon dringen tot Q3. In Oostenrijk leek de coureur van Red Bull Racing de snelheid te hebben om een plek in Q3 af te dwingen, maar al zijn goede ronden in Q2 werden geschrapt wegens track limits. Het gevolg: Perez moet het daardoor stellen met de vijftiende startpositie in de GP van Oostenrijk.

De povere reeks van Perez leidde tot suggesties dat zijn positie bij Red Bull onder druk zou staan. Zo zou Daniel Ricciardo zich na de Britse Grand Prix in de kijker kunnen rijden tijdens de Pirelli-bandentest op Silverstone, waar hij voor het eerst kennismaakt met de RB19. Dat idee kreeg meer leven ingeblazen door uitspraken van adviseur Helmut Marko, die op de Oostenrijkse tv zei dat de test ook gebruikt wordt om te kijken waar de Australiër echt staat. Toch hoeft Perez zich geen zorgen te maken dat hij zijn plekje verliest. "Nee, Checo staat vast. Iedereen staat volledig achter hem, dus alle gesprekken over het vervangen van Checo slaan de plank volledig mis", vertelde Red Bull-teambaas Christian Horner na de kwalificatie in Oostenrijk bij Sky Sports.

Dat doet echter niets af aan het feit dat Horner enorm baalt van de prestatie van Perez in de kwalificatie. "Hij had de snelheid en een auto die makkelijk in staat was om op de eerste of tweede rij te staan. Hij evenaarde de tijden van Max... dus blijf gewoon binnen de witte lijnen. Het was slag één, slag twee, 'Checo, blijf tussen de witte lijnen', slag drie en dat was het", vervolgt de Britse teambaas. "Het is gewoon enorm frustrerend, want hij had er gewoon bij kunnen staan. Hij had het gekund. Daar zit dus de frustratie. Het is fantastisch om de pole te hebben, maar het voelt niet compleet."

Verstappen antwoordt zoals Red Bull wilde zien

De pole-position belandde dus opnieuw bij Red Bull Racing, want Max Verstappen toonde zich in Q3 de snelste. De Nederlander pakte daarmee zijn vierde pole-position op rij, al had hij het in Q1 en Q2 ook lastig met de track limits. "Dat klopt, maar hij antwoordde tenminste door binnen de lijntjes te kleuren", antwoordde Horner op een vraag over de weggegooide bankerlaps van Verstappen. "Hij is in zijn ronden iets conservatiever geweest om ervoor te zorgen dat hij met een wiel binnen de witte lijnen bleef. Ik denk dat er in de laatste sector nog wat meer tijd in de auto zat, maar daar is hij niet voor gegaan. Hij reed dus een beetje met de handrem erop."

Desondanks wordt de druk op Perez vanuit Red Bull niet opgevoerd. "De meeste druk waar hij onder staat, legt hij zichzelf op", aldus Horner, die wel hoop put uit de snelheid die de Mexicaanse coureur liet zien tijdens de kwalificatie. "Hij had de snelheid en in VT1 stond hij er. Hij zat met zijn rondetijden binnen een tiende van Max. Dat is dus het irritante en frustrerende, want hij kan het. Het is gewoon heel jammer, want ik denk dat dit voor hem als een kickstart had kunnen dienen. En natuurlijk is de frustratie voor ons als team dat we nu twee Ferrari's hebben die iets dichterbij staan, tegenover één Red Bull nu Checo uit positie is."

