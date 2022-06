Max Verstappen had in zowel Q1 als Q2 de snelste tijd gereden alvorens hij ook in Q3 de scepter zwaaide op een baan die alsmaar verbeterde. Na tijdens zijn eerste run 1.22.701 te hebben gereden, kwam hij op zijn laatste set banden via 1.21.620 op 1.21.299 uit. En daar kwam niemand bij in de buurt.

“Het was een zeer indrukwekkende kwalificatie van Max”, reageert Christian Horner op de pole-position van Verstappen. “Ondanks de condities had hij het circuit gedurende alle drie de sessies goed in de gaten. Als een baan steeds droger en sneller wordt, kan het heel lastig zijn om een sterke tijd te rijden, maar het hele team heeft goed werk geleverd door ervoor te zorgen dat wij hier op pole staan.”

Fernando Alonso verraste in de kwalificatie door zijn Alpine naar de tweede tijd te sturen. De Spanjaard gaf daarna aan ‘maximum attack’ in de eerste bocht te zullen gaan, omdat hij graag even aan de leiding zou rijden. Horner: “Het was een fantastische kwalificatie van Fernando. Ik weet zeker dat hij zeer gemotiveerd aan de start van de race komt. Max zal moeten focussen op het hebben van een cleane start, zodat hij als eerste bij de eerste bocht is en daarna verder kan blijven pushen. We verwachten een droge racedag te krijgen, dus hopelijk krijgen we een mooie race.”

Sergio Perez start als dertiende in Montreal na in Q2 van de baan te zijn gegaan. “Dat was erg onfortuinlijk voor Checo. Volgens mij schatte hij verkeerd in waar hij moest remmen, waarop hij in de baanafzetting eindigde”, laat Horner over het moment van Perez weten. “De auto kwam klem te zitten in de kunststof blokken en hij kon daarna niet achteruit rijden om een nieuwe poging te wagen.” Horner heeft goede hoop dat Perez alsnog punten mee naar huis kan nemen. “Dit is een baan waarop je kan inhalen, dus hopelijk kan hij alsnog een solide aantal punten scoren.”

Video: Max Verstappen grijpt pole in nat Canada