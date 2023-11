Het is bekend dat coureurs in de kwalificatie een langzame outlap willen rijden, om de banden in een zo optimaal mogelijke conditie te krijgen voor hun vliegende ronde. Om te voorkomen dat ze té langzaam rijden op de baan, werkt de FIA tegenwoordig vaak met een maximale rondetijd: coureurs moeten binnen een bepaalde tijd van safety car-lijn 2 (uitgang pitstraat) naar safety car-lijn 1 (opkomen start/finish) rijden.

De maximale rondetijd lost het probleem op de baan misschien op, maar verplaatst de situatie ook naar de pitstraat. Daar wachten coureurs nu aan het einde een tijdje om een gat naar hun voorganger te laten vallen, zoals onder meer Max Verstappen bijvoorbeeld deed in Mexico. Dat loste de FIA op door voor de Grand Prix van Brazilië aan te geven dat ook dit niet meer is toegestaan: voortaan krijgen de rijders de gelegenheid om tussen het einde van de pitstraat en safety car-lijn 2 een gat te creëren.

Op Interlagos is de afstand tussen beide punten best groot, maar dat geldt niet voor elk circuit. De nieuwe regel wordt derhalve niet op elke locatie gehanteerd, zo heeft Motorsport.com vernomen. In Brazilië waren er bovendien toch nog coureurs die een ander in de weg reden in de kwalificatie: George Russell, Esteban Ocon en Pierre Gasly kregen alle drie een gridstraf van twee posities opgelegd voor de Grand Prix op zondag. Verstappen noemde de nieuwe pitstraatregel eerder al ‘echt verschrikkelijk’. De Nederlander krijgt bijval van Christian Horner.

“Ga terug naar de basis”

“We maken het te ingewikkeld”, zegt Horner. “We moeten terug naar de basis: waarom moeten coureurs dit doen in hun outlap? Is het de bandenspanning? Is het de bandentemperatuur? We moeten naar de werkelijke oorzaak van het probleem kijken, want dit is iets dat vijftig jaar lang niet bestond in de Formule 1. Dus waarom is het nu wel een probleem? Kijk naar de werkelijke oorzaak, in plaats van steeds pleisters te plakken.”

Volgens Horner zullen F1-teams er altijd alles aan blijven doen om het optimale uit de banden te halen. “Je hebt heel veel slimme engineers die altijd op zoek zijn naar een zo groot mogelijk voordeel. De banden zijn ook een beetje zwarte magie”, vervolgt de Red Bull-teambaas. “Er is een zekere mystiek rond de banden en om deze in het juiste venster te krijgen. De banden hebben echter zoveel invloed op de prestaties van een auto, dus je kan je voorstellen waarom er zoveel inspanningen worden geleverd in de voorbereiding.”

Video: Russell hindert Gasly in kwalificatie F1 Brazilië