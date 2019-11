Horner: "Goed om te zien dat Gasly vertrouwen heeft hervonden"

Gasly gold als GP2-kampioen en vicekampioen in de Super Formula als een veelbelovend talent uit de school van Red Bull. Ook bij Toro Rosso maakte hij de afgelopen jaren een aantal keren indruk en versloeg hij teamgenoot Brendon Hartley. Toch wilde het bij Red Bull dit jaar niet vlotten met de 23-jarige coureur uit het Franse Rouen. Na een half seizoen moest hij plaatsmaken voor Alexander Albon en werd hij teruggezet naar Toro Rosso.

Sinds de zomerstop is hij echter weer de oude en dat onderstreepte hij nog maar eens met zijn tweede plek in de Grand Prix van Brazilië. Horner denkt dat de sleutel ligt in hoe Gasly zijn terugkeer naar de oude renstal oppakte. "Ik denk dat hij de verandering omarmde. Hij wist dat hij twee opties had. Of het maakte hem moedeloos, of hij kon dankbaar zijn voor het feit dat hij nog in de Formule 1 zat en dat Red Bull nog steeds in hem geloofde", somt Horner op. "Volgens mij verwelkomde hij de overstap in plaats van dat hij er een afkeer voor had."

Dat Gasly weer zelfvertrouwen uitstraalt, is voor Horner ook een opluchting, zo geeft hij toe. "De druk neemt alleen maar toe in de Formule 1. Hij begon aan het seizoen na twee crashes. Daarna waren er een aantal zeer lastige races voor hem en jullie [de media] ontzien hem ook niet. Dus het wordt alleen maar zwaarder. Dus ik denk dat het de juiste keuze is geweest om die druk bij hem weg te nemen. Het is goed om te zien dat hij zijn vertrouwen heeft teruggevonden bij Toro Rosso."

Ondanks dat Gasly zijn eerste kans bij Red Bull al heeft gehad, sluit Horner niet uit dat hij er in de toekomst weer zou kunnen belanden. "Als we niet geloofden dat hij een kandidaat zou zijn voor ons, hadden we het contract met hem ontbonden. We vertrouwen dus nog altijd op zijn talent en dat is waarom we hem in de familie hebben gehouden."

Met medewerking van Jonathan Noble