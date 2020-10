Horner reageert: "Gasly weet wel waarom Red Bull hem niet kiest"

Waar Alexander Albon behoorlijk onder druk staat, kijkt Red Bull voor een opvolger primair buiten het eigen opleidingsprogramma. Sergio Perez en Nico Hülkenberg zijn nog in beeld, al is er vrij rap een streep door de naam van Gasly gegaan. Tot verbazing van de hoofdrolspeler zelf: "Ik ben niet echt teleurgesteld over het besluit, maar wel verrast. Seb [Vettel] is de enige andere coureur die een race heeft gewonnen namens Toro Rosso. Hij werd daarna wel gepromoveerd naar Red Bull Racing."

'Gasly weet waarom deze keuze is gemaakt'

Gevraagd door Motorsport.com Nederlands voegde hij daar nog aan toe geen uitvoerige uitleg van Red Bull-adviseur Helmut Marko te hebben gehad over de beweegredenen. Volgens teambaas Horner weet de Fransman echter wel waarom hij niet nogmaals wordt gepromoveerd. "Ik denk dat het hem wel degelijk duidelijk is gemaakt", reageert de Brit. "Hij heeft een doorlopend contract met Red Bull voor de komende jaren en wij hebben alle informatie over Pierre in huis die we nodig hebben. Ik denk dat hij voortdurend op de hoogte is gehouden van alle gesprekken en dat hij dus wist dat zijn toekomst bij AlphaTauri zou liggen."

Horner herhaalt nog maar eens dat de formatie van Franz Tost de diensten van de Fransman momenteel harder nodig heeft dan Red Bull Racing. "Hij vormt een heel belangrijk onderdeel van het AlphaTauri-team. AlphaTauri heeft ook andere ambities dan Toro Rosso. Het is geen juniorteam meer, maar juist een zusterteam, zoals ik ook al eerder heb aangegeven. Pierre presteert erg goed in die omgeving en voelt zich volgens mij ook lekker in die setting. Waarom zouden we dat dan veranderen? Ik denk dat we het vrij duidelijk hebben gemaakt."

RB16 lastiger te besturen dan auto van 2019

Daarnaast benadrukt Horner dat de bolide van Red Bull lastiger te besturen is dan de creatie van AlphaTauri. Ook dat zou een nieuwe promotie van Gasly kunnen bemoeilijken. Maar kan exact hetzelfde euvel niet problematisch blijken voor Hülkenberg of Perez? "Dat risico bestaat zeker. Een snelle auto is soms een lastige auto om te besturen. Zeker met de manier waarop wij snelle tijden proberen te klokken, dat gaat vooral om het ingaan van de bochten. De auto van dit jaar is lastig gebleken, ook lastiger dan die van vorig jaar", geeft hij terloops aan dat Gasly het in zijn Red Bull-tijd makkelijker had dan Albon. "Maar ik denk dat we de problemen inmiddels wel beter begrijpen. We hebben recent natuurlijk ook al upgrades geïntroduceerd om dat aan te pakken. Daar zullen we vol mee doorgaan, we zijn er volledig op gefocust."

VIDEO: De upgrades waarmee Red Bull de wispelturige RB16 in het gareel wil krijgen