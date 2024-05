Horner: “Personeel mag niet de dupe worden van aangepast budgetplafond”

De FIA is momenteel aan het kijken of het budgetplafond dat in 2021 is ingevoerd in de Formule 1, voor 2026 kan worden aangepast. De autosportbond wil straks veel meer zaken onder het plafond scharen en daarvoor het bedrag dat een team maximaal mag uitgeven in een jaar verhogen van 135 miljoen dollar naar ongeveer 220 miljoen dollar.

Onder de zaken die straks onder het plafond zouden moeten vallen, zitten verschillende personeelskosten. Zo was het aanvankelijk de bedoeling dat zwangerschapsverlof onder de ‘budget cap’ zou vallen, maar onder druk van de teams wordt daar nu vanaf gezien. Een ander heikel punt zijn personeelskosten die niet direct betrekking hebben op de bedrijfsvoering van een team, zoals bedrijfsfeestjes. Vooralsnog geldt hiervoor een vrijstelling tot één miljoen euro, maar in het nieuwe voorstel vallen deze kosten volledig onder het plafond.

“Het belangrijkste is dat het personeel van de teams niet de dupe wordt van de veranderingen voor 2026”, laat Christian Horner weten als Motorsport.com hem vraagt wat hij van de voorstellen vindt. “Er wordt op dit moment overlegd over wat er onder de cap moet vallen en wat niet, en wat precies relevant is ten aanzien van de performance. Bijvoorbeeld: wordt jouw auto sneller als je een kerstborrel organiseert? Als zoiets onder het plafond komt te vallen, dan zal iedere technisch directeur liever willen dat er een nieuwe voorvleugel wordt geïntroduceerd in plaats van dat er een kerstborrel wordt gehouden. Niet dat onze technisch directeur niet van kerstborrels houdt… Hij is gewoon gek op voorvleugels. Het gaat om het vinden van een goede balans zodat de werknemers niet degenen worden die de prijs hiervoor betalen. Maar de gesprekken hierover verlopen zeer productief.”

Alessandro Alunni Bravi van Sauber wijst op het feit dat er verschillen zitten tussen de landen waarin de teams gevestigd zijn. Zo is het leven in Zwitserland navenant duurder dan in Engeland of Italië, met als gevolg dat de lonen in dat land hoger liggen. “Voor ons team is het belangrijk dat er iets wordt ingevoerd wat rekening houdt met de kosten van levensonderhoud. Want die liggen in Zwitserland anders dan in andere landen. Ik denk dat het belangrijk is om alle teams op hetzelfde niveau te zetten of in elk geval van hetzelfde startpunt te laten vertrekken, waarbij wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de werknemers en het niveau van het werk dat ze leveren, en niet van andere factoren die dit startpunt negatief beïnvloeden.”