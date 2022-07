Horner: P7 Verstappen was nog nooit zo waardevol, geluk gehad met Leclerc

Red Bull Racing ging op het circuit van Silverstone voor de zevende F1-zege op rij, maar dat bleek in een tombola met oneindig veel plottwists niet haalbaar. Max Verstappen leek tot twee keer toe zijn slag te slaan, maar werd ook tweemaal een halt toegeroepen door de omstandigheden. Bij de initiële start sloeg hij toe op softs, maar volgde er al rap een rode vlag. Na de tweede start profiteerde hij van een uitstapje door Carlos Sainz, maar vond hij even later rommel op zijn weg. Het heeft de vloer van de RB18 zwaar beschadigd aan de linkerkant en volgens Horner een dominante overwinning omgezet in een race die volledig om schadebeperking draaide.

"Max greep de leiding, maar ja, toen zat het meteen weer tegen... Hij dacht zelfs dat hij een lekke band had, zo slecht voelde het aan. In werkelijkheid had hij wat carbon geraakt en heeft dat ongelooflijk veel schade toegebracht aan de onderkant van de auto", blikt Horner terug in de paddock van Silverstone. "Het was bijzonder ongelukkig voor Max, omdat ik denk dat deze race anders een slam dunk was geweest voor hem", duidt de teambaas op een dominante zege.

De schade aan de RB18 stelde niet alleen Verstappen, maar ook het team voor een grote opgave. "Ineens veranderde alles en raceten we met Vettel en Schumacher, mannen waar we normaal niet mee vechten. We moesten alles omgooien om te zien hoe we die achter ons konden houden en hoe we zo snel mogelijk aan de finish konden komen. We gingen naar de harde band met het idee om de race uit te rijden, maar toen de safety car kwam dachten we 'Max worstelt enorm, dus laten we er een setje zachte banden onder gooien en zien wat hij kan doen'. Hij kon wat plekken goedmaken bij de herstart en deze P7 is misschien wel de P7 waar hij in zijn leven het hardst voor heeft moeten vechten."

Het heeft Horner gedurende de race verschillende emoties opgeleverd, al kan hij aan het eind van de rit nog wel redelijk leven met het resultaat. "Ferrari heeft ons gelukkig een beetje gespaard vandaag met Charles. Ze hebben voor uiteenlopende strategieën gekozen en ik vind het lastig om te begrijpen waarom ze dat hebben gedaan", verwijst hij naar het besluit van de Scuderia om Leclerc in de slotfase niet binnen te halen voor softs. "Voor ons is er verschrikkelijk veel gebeurd in deze race. We gingen van wanhoop naar 'dit is zo slecht nog niet' en uiteindelijk naar Checo die een geweldige inhaalrace rijdt en Max die keihard knokt. Voor jullie was dit waarschijnlijk fantastisch om te zien, maar bij ons aan de pitmuur is er wel meerdere keren iets gebeurd met de bloeddruk..."