Horner: “Blij dat we geen gridstraf hebben genomen in Spa”

Ondanks dat er zondag door aanhoudende regenval geen meter geracet is op Spa-Francorchamps, kon Max Verstappen aan het begin van de avond naar het podium om de beker voor de winnaar in ontvangst te nemen, doordat er net lang genoeg achter de safety car was gereden om tot een officiële uitslag te kunnen komen. Red Bull-teambaas Christian Horner vindt het jammer dat de fans geen race te zien hebben gekregen, maar is blij met de gescoorde punten, ook al waren het maar halve punten vanwege het minimale aantal ronden dat was voltooid.

“Ik ben blij dat we hier geen motorstraf hebben genomen”, liet Horner opgelucht weten bij Sky Sports. Verstappen stapte in Spa over naar zijn derde motor van het seizoen, waardoor het onontkoombaar is dat hij ergens dit jaar nog een gridstraf zal oplopen. Gevraagd of er serieus overwogen is om een gridpenalty te incasseren in Spa, door meteen naar de vierde power unit door te wisselen, antwoordde Horner: “Je kijkt altijd naar alle mogelijkheden die er zijn en feit is dat je op deze baan kan inhalen.”

Met de zege in de Belgische GP verkleinde Verstappen zijn achterstand op Lewis Hamilton van acht naar drie punten. “Het draaide uiteindelijk allemaal om de zaterdag”, aldus Horner. “Maar allereerst de fans die hier de hele dag langs de baan hebben gestaan: ik vind het erg spijtig dat we ze geen betere show hebben kunnen geven. Volgens mij heeft iedereen echt zijn best gedaan om een race te hebben. Max was van mening dat het wel kon qua zicht, maar iedereen die achter hem reed zag geen hand voor ogen. Als we naar het kampioenschap kijken, dan is het echter geweldig dat we vijf punten zijn ingelopen.”

'Gigantische klus'

Sergio Perez was voorafgaand aan de race in de bandenstapels beland. De Mexicaan beschadigde daarbij zijn voorwielophanging, waarmee zijn dag er normaal gesproken op had gezeten, ware het niet dat de start van de race keer op keer werd uitgesteld. Het stelde de monteurs van Red Bull in de gelegenheid de auto van Perez te repareren.

Horner: “Dat was een gigantische klus, want het betrof beide kanten van de ophanging en de stuurkolom. Dat is behoorlijk wat werk. Maar de monteurs van Max hebben een handje meegeholpen, dus het was echt een teamprestatie. De schade was veel groter dan Max vorig jaar had in Hongarije.” Het was even de vraag of Perez wel terug in de race mocht worden gebracht, maar de FIA zette het licht na wat intern overleg op groen. “Doordat de race officieel nog niet begonnen was, waren we van mening dat we de wedstrijd vanuit de pitstraat mochten starten. En dat hebben we ook gedaan, alleen is het veld nooit losgelaten.”

Komend weekend gaat het seizoen verder met de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Horner: “Hopelijk is het daar iets droger!”

