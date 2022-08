Max Verstappen werd in 2014 opgenomen in het Red Bull-opleidingsprogramma. Hij sloeg naast het F3-kampioenschap drie verdere opstapklassen over en belandde in 2015 bij Scuderia Toro Rosso. Na iets meer dan een jaar rijpen - en fouten van toenmalig Red Bull-coureur Daniil Kvyat - werd Verstappen bij de Spaanse Grand Prix van 2016 naar het topteam gepromoveerd. Zoals inmiddels bekend won hij die race en werd als toekomstig wereldkampioen gezien. In de afgelopen jaren is de Nederlander zijn eerste werkgever in de Formule 1 trouw gebleven. Zijn grootste prestatie behaalde hij vorig jaar door de wereldtitel te pakken. Verstappen is intussen Red Bull-meubilair en blijft in ieder geval nog tot en met 2028 bij de Oostenrijkse formatie. Teambaas Christian Horner is in zijn nopjes met Verstappen.

"Hij is een ontzettend belangrijk element in ons team. Hij is bij ons opgegroeid en wordt nu echt een complete coureur", zegt de Brit tegen Sky Sports. "Je ziet na het winnen van de titel dat hij opnieuw gegroeid is. Hij heeft nu een bepaald vertrouwen, waarbij de druk van zijn schouders af is. Hij heeft een titel op zijn cv gezet, alles wat er nu nog bijkomt is bonus. Het heeft hem op de een of andere manier wat vrijer gemaakt. Je ziet dat in zijn manier van rijden en kalmte. Hij zit er nu echt bovenop."

Op de vraag of Verstappen Red Bull motiveert zoals Michael Schumacher in het verleden bij Ferrari deed, antwoordt de chef. "Nee, hij is anders dan Michael. Wanneer Max in de auto stapt, weet je dat je 110 procent krijgt. Krijgt hij dat niet terug, dan hoor je dat wel. Hij stapt daar wel weer snel overheen. Hij is niet iemand die dagen of weken naar data staart. Hij ziet het als instappen en gewoon leveren. Dat zie je wel in een eerste rondje in een eerste training. Waar we ook zijn, hij gaat er meteen voor en is meteen twee seconden per ronde sneller. Dat straalt zoveel vertrouwen uit."

Met Sebastian Vettel heeft Horner ook jaren intensief gewerkt. Hoe verhoudt Verstappen zich tot de Duitser die met Red Bull Racing vier wereldtitels op rij pakte? "Wat we met Sebastian hebben bereikt, was fantastisch. Hij is wel een heel andere coureur. Hij is erg analytisch en werkte snoeihard. Max is denk ik wel meer toegewijd. Maar het zijn twee verschillende gasten. Het is lastig om ze te vergelijken."

Tekst gaat verder onder de foto

Jos Verstappen met Max Verstappen. Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

Max en Jos Verstappen

Vader Jos Verstappen en Max hebben ontzettend veel tijd met elkaar doorgebracht in de aanloop naar de succesvolle Formule 1-loopbaan van de 24-jarige coureur. Bij Toro Rosso stond Verstappen senior vrijwel elke race in de pitbox. Hij staat erom bekend zijn mening niet voor zich te houden. Bepalen Max en Jos wat er gebeurt bij Red Bull? "Nee, we hebben een contract met Max", vervolgt Horner. "Ik heb wel een aantal horrorverhalen gehoord over Jos voordat hij bij ons kwam, maar bij ons is 'ie goud waard. Hij heeft nooit echt problemen veroorzaakt. Af en toe deelt 'ie z'n mening op een blog, wat niet echt meehelpt. Ik moet zeggen dat hij als vader van een coureur echt perfect is. Er is veel respect tussen Max en Jos. Je ziet Max volwassener worden. Jos bezoekt ook steeds minder wedstrijden. Hij is ook onderdeel van Max' evolutie."

Afgelopen seizoen streed Verstappens stevig met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en ook in de jaren daarvoor kreeg de Nederlander geregeld kritiek op zijn rijstijl. Dit seizoen lijkt de Red Bull-coureur kalmer te zijn geworden. Volgens Horner komt dit door de wereldtitel. "Hij zit goed in z'n vel en vertrouwt op het team. Hij zit op zijn plek en voelt de steun van iedereen. Hij houdt gewoon van racen en is niet per se op zoek naar bekendheid. Sterker nog; hij loopt daar juist wat van weg. Hij is zeer gesteld op zijn privacy. Als hij niet in een F1-auto zit, racet 'ie wel online met zijn vrienden. Hij houdt ook van de Porsche Supercup en rijdt daar af en toe voor zijn lol in."