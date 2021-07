Horner over crash Verstappen: "Op dat moment vergeet je alles"

Max Verstappen werd in de openingsronde van de race op Silverstone in Copse Corner van de baan getikt door Lewis Hamilton. De Nederlandse Red Bull-coureur schoof stuurloos van de baan en kwam een paar seconden later met een harde klap tot stilstand in de bandenstapel.

Vanaf de pitmuur werd direct contact gezocht met Verstappen, maar die moest zich even herpakken en antwoordde niet direct. Een vreselijk moment, beschrijft Horner. “Toen Max niet kon reageren op de teamradio, stond de tijd stil. Op dat moment vergeet je alles, behalve de veiligheid van de coureur, een persoon die als familie voor ons allen is en het herinnert je aan het risico en de beloning in onze sport. Toen hij eindelijk kon spreken, was de opluchting enorm en het was een ongelooflijk gevoel om te zien hoe hij door het medische team uit de auto werd geholpen, hoewel hij enigszins versuft was en steun nodig had.”

De impact van de crash bedroeg maar liefst 51G en het is dan vooral ook aan de vooruitgang in de techniek te danken dat erger kon worden voorkomen, vervolgt Horner. “De veiligheidsnormen van deze auto's, de halo en de kreukelzones verdienen alle lof, want de botsing was van dien aard dat de stoel van Max brak. De auto had gemakkelijk kunnen omslaan, wat een eerste zorg was van het medische team, maar gelukkig gebeurde dat niet.”

Weliswaar kon Verstappen zelf zijn auto verlaten, maar de medische staf besloot hem toch naar het ziekenhuis over te brengen. “Door de kracht van de impact moest het medische team zichzelf ervan verzekeren dat er geen interne verwondingen of neurologische problemen zoals een hersenschudding waren. Na de voorbereidende controles in het medische centrum op Silverstone zelf werd besloten dat Max per helikopter naar het Coventry Hospital zou worden gebracht voor een CT- en MRI-scan om er zeker van te zijn dat er intern of neurologisch niets ernstigs aan de hand was.”

Uiteindelijk mocht Verstappen rond 22.00 uur plaatselijke tijd het ziekenhuis verlaten en de volgende dag naar huis reizen. “Ik sprak hem maandagochtend weer en hij had het gevoel dat hij een paar rondes met [bokser] Tyson Fury had gedaan”, verklapt Horner. “Hij was bont en blauw, maar voelde zich gelukkig en dankbaar voor het medische team, zoals we allemaal zijn. En in ware Max-stijl probeerde hij het al uit zijn hoofd te zetten en vooruit te kijken naar Hongarije.”

Flinke kostenpost

Gelukkig liep Verstappen dus ongedeerd weg bij het ongeluk, maar zijn wagen kon gevoeglijk worden afgeschreven en dat heeft flinke invloed op de rest van het seizoen, zegt Horner. “Die crash heeft ons ongeveer 1,8 miljoen dollar (1,5 miljoen euro) gekost en zo'n ongeluk heeft enorme gevolgen in een tijd van budgetbeperkingen.”