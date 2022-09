Horner had Piastri naar Red Bull kunnen halen: "Heb ik spijt van"

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest om Oscar Piastri. Hij gaat in 2023 zijn Formule 1-debuut maken bij McLaren, al moest het Contract Recognition Board dat definitief bevestigen nadat Alpine ook dacht dat het de Australiër had vastgelegd. Piastri was namelijk onderdeel van het opleidingsprogramma van de Franse fabrikant, al blijkt nu dat het weinig scheelde of hij was onderdeel geweest van de talentenpool van Red Bull Racing. In de nieuwste aflevering van F1-podcast Beyond The Grid vertelt teambaas Christian Horner dat het Oostenrijkse team de kans heeft laten liggen om Piastri aan het opleidingstraject toe te voegen.

"Hij reed voor Arden in Formule 4 en Formule Renault en hij was natuurlijk een geweldig talent. Red Bull had destijds de kans om naar hem te kijken, maar we kozen ervoor om er niet voor te gaan. Dat is iets waar ik spijt van heb", geeft Horner toe. "Wat hij daarna bereikt heeft in Formule 3 en Formule 2 is fenomenaal. Als hij een coureur van ons was geweest, dan was het onmogelijk geweest dat hij voor een bepaalde tijd niet vastgelegd zou zijn. Ik was hierin echter geen partij, dus het is moeilijk te beoordelen wat er beloofd is of waarin men tekort is geschoten. Maar het was vanuit meerdere oogpunten zeker onverwacht."

Red Bull blij met eigen talenten in Junior Team

Piastri reed in 2017 en 2018 voor Arden, dat is opgericht door Horner. Begin 2020 werd hij echter gepresenteerd als lid van Renaults opleiding, om vervolgens in opeenvolgende seizoenen kampioen in F3 en F2 te worden. Opvolger Alpine was van plan om Piastri naar F1 te laten promoveren nadat Fernando Alonso zijn vertrek naar Aston Martin had aangekondigd, maar inmiddels is duidelijk dat hij voor McLaren gaat racen. Alpine ziet intussen in Pierre Gasly de gedroomde opvolger voor Alonso, al moeten Red Bull en AlphaTauri in dat geval meewerken aan een overstap. Nyck de Vries zou momenteel in beeld zijn om dan in te stappen bij het tweede team van Red Bull in F1.

De talenten uit Red Bulls eigen opleidingsprogramma lijken voor 2023 geen serieuze kans op een F1-zitje te maken, maar dat betekent volgens Horner niet dat het programma er slecht voor staat. "We blijven in jeugd investeren. We hebben enkele geweldige talenten in het programma die vanuit de karts nu de stap naar F4 en verder maken. Het is iets wat Red Bull goed heeft gedaan: deze kinderen een kans geven, in jong talent investeren en het geven van kansen die zij normaal niet zouden krijgen. Isack Hadjar had dit jaar een geweldig debuutseizoen in Formule 3 en Ayumu Iwasa was de opvallendste rijder in Formule 2. Dat zijn slechts twee rijders in ons programma. Liam Lawson had een moeilijk jaar, maar hij is ook een talent. Dennis Hauger was ietwat teleurstellend in F2 na een dominant jaar in F3, maar in hoeverre lag dat aan hem en in hoeverre is dat aan zijn materiaal te wijten?"