Horner: Piastri bezorgt teamleiding McLaren hoofdpijn

McLaren is na de Grand Prix van Azerbeidzjan toch nog betrekkelijk snel Red Bull Racing voorbijgegaan in het constructeursklassement. Waar de Engelse renstal uit Woking voorafgaand aan Baku nog acht punten tekort kwam op de concurrenten uit Milton Keynes, is het nu niet langer alleen op de baan dat papaya rules. In het constructeursklassement leidt McLaren nu met twintig punten.

De nieuw verworven status van McLaren komt wel met kinderziektes. Zo weigerde het team lange tijd om Lando Norris – die de beste papieren heeft om in het individuele klassement Max Verstappen van de troon te stoten – een voorkeursbehandeling te geven. Vlak voor de GP van Azerbeidzjan gebeurde dat alsnog, maar een verknalde kwalificatie van Norris en een overwinning van teamgenoot Oscar Piastri doet opnieuw twijfel oplaaien.

Red Bull-teambaas Cristian Horner, die zelf eerder met dit bijltje hakte, wreef na afloop van de F1-race in Baku tegen Motorsport.com nog maar eens wat extra zout in de wond. "Ik denk dat Piastri voor hoofdpijn zorgt [bij de teamleiding van McLaren] omdat hij races wint. Hij doet het geweldig." De situatie bij McLaren doet Horner sterk denken aan het dilemma waarmee Red Bull tien jaar zat. "Het is net als toen Daniel Ricciardo bij ons kwam. Hij moest duidelijk de nummer twee worden achter Sebastian Vettel, maar dat seizoen (2014) won hij drie races en Sebastian geen enkele. Soms krijg je daar hoofdpijn van."

"Natuurlijk hebben ze Oscar verteld – zoals Mercedes en Ferrari dat waarschijnlijk ook met George en Carlos hebben gedaan – dat je een eerste en een ondersteunende troef hebt", vervolgt de Brit. "Als de tweede coureur dan beter begint te presteren dan de nummer één, dan krijg je natuurlijk behoorlijk wat hoofdpijn."

Horner wijst erop dat de beste strategie volgens hem niet is om twee coureurs van hetzelfde kaliber in het team te hebben. Het is beter om twee coureurs te hebben met duidelijk gedefinieerde taken vanaf het begin van het seizoen. Of in ieder geval om de rollen halverwege het seizoen te definiëren om de jacht op titels niet in gevaar te brengen. "Het hebben van twee zeer sterke coureurs kan problematisch zijn om te managen, een luxeprobleem. Iedereen weet waarschijnlijk wie de nummer één en de nummer twee is, maar als je niet duidelijk bent naar de coureurs ontstaat verwarring. Aan het begin van het seizoen ligt alles nog behoorlijk open, maar zeker als je ongeveer halverwege het seizoen bent, moet je kiezen op welke coureur je inzet, vooral als je vecht voor het wereldkampioenschap."

Vijf keer zoveel salaris

Bij Red Bull zelf zijn de regels dus vrij helder en dat geldt hoogstwaarschijnlijk ook voor andere teams, denkt Horner. "We hebben een coureur die vecht voor een wereldkampioenschap. Het is een teamsport en dus is het heel duidelijk wat Checo's taak is om Max tot het einde van het jaar te ondersteunen. Maar verschillende teams werken op verschillende manieren. Lando Norris krijgt bij McLaren vijf keer zoveel betaald als Oscar, dus ik zou ervan uitgaan dat hij hun nummer één coureur of hun grootste troef is. De verwarring ontstaat als je vanaf het begin niet duidelijk bent over wat je plannen zijn."