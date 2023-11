Horner over opvolger RB19: "Draait om marginale verbeteringen"

In Abu Dhabi moeten de teams nog één keer aan de bak, maar daarna gaat de focus al snel naar 2024. Ook bij Red Bull Racing wordt al hard gewerkt aan de opvolger van de dominante RB19. Max Verstappen drukte zijn stempel op dit seizoen met achttien zeges, waar hij er op Yas Marina nog negentien van kan maken. Met die RB19 als basis is het nog maar de vraag waar het Oostenrijkse team op kan verbeteren, maar volgens teambaas Christian Horner zijn die altijd wel te vinden.

"Het draait allemaal om marginale verbeteringen", stelt Horner in gesprek met Sky Sports. "Je kunt altijd op alle vlakken verbeteren: performance, aerodynamica, ontwikkeling, strategie, operationeel, coureurs ook, die hun steentje bijdragen. Het is nooit genoeg. Dat is een mantra in de Formule 1: je kunt geen middel onbeproefd laten. Dat is waar ons team, niet alleen dit jaar maar ook de laatste drie jaar, zo sterk in is geweest: het benutten van elk beetje performance."

Red Bull begon sterk aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1, maar zoals dit jaar al te zien was kwamen steeds meer teams in de buurt van het kampioensteam. Aangezien er weinig tot niks verandert aan de technische regels, zijn de teams beperkt in het vinden van grote verbeteringen. "Met stabiele regels begint het rendement af te nemen", weet Horner ook. "We zaten misschien eerder op dat niveau dan andere teams, maar je ziet op verschillende momenten verschillende teams dichter en dichter bij komen." Horner voorspelt daarom ook, met zo'n stabiele winterstop, dat de teams 'naar elkaar toe zullen groeien'. "We verwachten daarom ook, of het nou McLaren, Ferrari of zelfs Mercedes is, dat dat volgend jaar een factor zal zijn."

Uiteraard wordt bij Red Bull al hard gewerkt aan de RB20, waarbij de RB19 een ijzersterke basis vormt. Of deze er radicaal anders uit zal zien dan de RB19? "Het is eerder een evolutie dan een revolutie", benadrukt Horner. "Dit is zo'n fenomenale auto geweest voor ons, dus het is eerder een verfijning dan een revolutie." Wel blijft in die evolutie één ding hetzelfde: de livery. "[De auto] zal nog steeds blauw, geel en rood zijn", verzekert de Brit.