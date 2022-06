Horner optimistisch over kansen van Perez en Verstappen op zondag

Over een enkele ronde zijn Red Bull en Ferrari dit weekend erg aan elkaar gewaagd en het was dan ook tot het einde toe spannend wie er in Baku met de pole-position aan de haal zou gaan. Uiteindelijk was het Charles Leclerc die met nog een vrij ruim verschil de snelste tijd reed. De Monegask klokte een 1.41.359, waar Perez en Verstappen drie tienden van verwijderd bleven.

“Het was erg spannend”, blikt Horner bij Sky terug op de kwalificatie. “Ferrari was net iets sterker, maar we hebben dit jaar een competitieve auto op de zondag en dit is een baan waar je goed kan inhalen, dus hopelijk kunnen we het ze zondag moeilijk gaan maken.”

Voor de derde keer dit seizoen was Perez sneller dan Verstappen in de kwalificatie. “Ze hebben allebei geweldig gepresteerd”, zegt Horner. “Checo lijkt wat van zijn goede vorm in Monaco te hebben meegenomen naar Baku en doet het altijd goed op dit circuit. Het was een goede ronde van hem, ondanks dat hij geen tow had.” Perez verscheen later dan de bedoeling was op de baan voor zijn laatste run. “Er was een klein probleempje bij het bijtanken, waardoor we jammer genoeg wat vertraging opliepen. Het was een rekenfoutje. Dat was balen, omdat Checo het daardoor zonder tow moest stellen. Maar hij reed een geweldige outlap en zette uiteindelijk een machtige ronde neer. Ik denk dat hij met een tow erg dicht in de buurt zou zijn gekomen, al denk ik niet dat we vandaag de snelheid hadden om Charles te verslaan.”

“Ik denk dat Ferrari vandaag de sterkere was over één ronde, maar wij focussen meer op de race dan op de kwalificatie”, wijst Horner nog eens op de duidelijke trend die dit jaar te ontwaren valt in het gevecht tussen Ferrari en Red Bull. “We staan echter tweede en derde én we hebben gezien dat je met deze nieuwe auto’s iets beter kan volgen en inhalen. Hopelijk gaat dat ons morgen helpen.”

Volgens Horner hoeven we geen teamorders van Red Bull te verwachten in Baku. “Daar is het nog te vroeg in het seizoen voor“, vertelt hij bij F1 TV. “We moeten het hier als team opnemen tegen Ferrari. Het zit immers zo dicht bij elkaar. En we zitten in een Ferrari-sandwich met Leclerc en Sainz. We zullen meer dan ooit als collectief moeten opereren om ze morgen te verslaan.”

