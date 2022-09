Horner: Opmerkelijk dat Mercedes nog geen F1-zege heeft in 2022

Mercedes en Red Bull Racing waren in 2021 verwikkeld in een intense strijd om beide wereldtitels. Op weg naar de constructeurstitel besloot Mercedes echter om de doorontwikkeling van de W12 relatief vroeg stop te zetten en de focus te verleggen naar 2022, terwijl Red Bull met Max Verstappen wereldkampioen bij de rijders werd nadat de RB16B langer werd doorontwikkeld. Het leidde tot de verwachting dat Mercedes er beter voor zou staan bij de start van 2022, maar niets is minder waar gebleken. Red Bull heeft 12 van de eerste 16 races gewonnen en is in rap tempo op weg naar de wereldtitels, terwijl Mercedes anderzijds nog geen overwinning behaald heeft.

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner is dat toch ietwat verrassend. "Ja, doordat ze zo vroeg zijn overgeschakeld. Ze hebben best wel wat gezegd over het opofferen van het kampioenschap van vorig jaar om zo heel vroeg aan hun auto voor 2022 te kunnen beginnen", vertelt Horner in de podcast Beyond the Grid. "Toen hun auto gepresenteerd werd, zeker met deze upgrade, zag die er zo radicaal anders uit dat de verwachting was dat Mercedes weer net zo dominant zou zijn als dat we eerder hebben gezien. Het heeft natuurlijk pijn gedaan dat ze vorig jaar werden verslagen en wij verwachtten dat ze dit jaar wraak wilden nemen. Het is dus best opmerkelijk dat ze na hun dominantie van de afgelopen acht jaar nog geen Grand Prix hebben gewonnen in 2022."

Voor de start van het seizoen waren er bij Red Bull nog twijfels over de RB18 wel goed genoeg zou zijn nadat de focus pas laat werd verlegd. Die twijfels zijn meer dan weggenomen gezien het verloop van het seizoen en het radicale zero pod-concept van Mercedes heeft daar geen verandering in gebracht. "De eerste vraag was of het legaal was, omdat het een totaal andere interpretatie is. Natuurlijk was dat het geval", zegt Horner over zijn eerste gedachte na het zien van de radicale sidepods van Mercedes. "Vervolgens waren de jongens hier redelijk snel al overtuigd dat het niet zou werken binnen de architectuur die we hadden gecreëerd. Van binnen was er dus vertrouwen dat we de juiste weg hadden ingeslagen. Zodra de rondetijden van de test in Bahrein binnenkwamen en je de auto's op de baan zag, leek het niet alsof ze een raket hadden of dat wij iets fundamenteels hadden gemist."

