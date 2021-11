Horner: “Ophangingstruc Mercedes werkt niet voor Red Bull-auto”

Nadat Red Bull Racing in de eerste fase van 2021 over de betere auto leek te beschikken, lijkt Mercedes zich sinds de Britse Grand Prix weer op gelijke hoogte te hebben geknokt. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de oude ophangingstruc die het Duitse fabrieksteam toepast op de W12. Op onboardbeelden was te zien hoe de achterkant van de bolide van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dichter naar de grond wordt gedrukt naarmate de snelheid op het rechte stuk oploopt. Op die manier heeft de auto minder luchtweerstand, wat weer leidt tot een hogere topsnelheid.

Mercedes zegt dat dit systeem al sinds begin 2020 gebruikt wordt, maar dat het pas recent werd ontdekt. “We hebben de achterwielophanging sinds begin 2020 niet aangeraakt. Het was voor ons een van de gehomologeerde onderdelen”, stelt het team. In de eerste helft van het huidige seizoen leek Mercedes wel minder van het systeem te profiteren. Door de reglementswijzigingen verloor de W12 behoorlijk wat downforce aan de achterkant van de auto, waardoor er vooraan downforce van de auto gehaald moest worden om de bolide in balans te houden. Het verlagen van de achterkant tijdens het rijden zou in de snelle bochten dan nog meer problemen opleveren en dus werd de truc daarom zo min mogelijk toegepast.

Op Silverstone volgde echter een upgrade waarmee de downforce aan de achterkant flink vergroot werd. De engineers kregen hierdoor meer speelruimte voor de afstelling en ook kon de truc met de wielophanging weer ingezet worden. Het gevolg was onder meer in Turkije duidelijk zichtbaar, want Hamilton en Bottas wonnen op de rechte stukken tussen bocht 8 en bocht 12 zo’n zeven tienden tot één seconde op Red Bull. Op papier zou het Oostenrijkse team kunnen antwoorden door dezelfde truc toe te gaan passen, maar zo simpel is dat volgens teambaas Christian Horner niet. “Voor ons werkt het niet”, zei hij bij Auto, Motor und Sport. “Het concept van onze auto werkt alleen als de voorvleugel zo dicht mogelijk bij het wegdek zit. Dat is altijd het geval met auto’s van [Adrian] Newey.”

