Horner: “Hoe meer Wolff opgewonden raakt, hoe leuker het wordt”

Na zeven seizoenen waarin Mercedes op vaak dominante wijze beide wereldtitels won, staat het in 2021 nog niet vast dat de Duitse fabrikant als winnaar uit de bus komt. Na vijftien Grands Prix gaat het team weliswaar in beide kampioenschappen aan de leiding, maar er is forse tegenstand van Red Bull Racing en Max Verstappen. De Nederlander won al zeven keer en het is vooral aan pech te danken dat hij geen voorsprong koestert in de titelstrijd.

Het is voor Horner het bewijs dat Mercedes niet langer het onverslaanbare bolwerk is dat de afgelopen jaren over de Formule 1 heerste. Toch is de teambaas van Red Bull zich ervan bewust dat de concurrent dermate sterk is dat zijn renstal optimaal moet blijven presteren. “Mercedes is te verslaan, maar wij kunnen alleen succesvol zijn als we op de toppen van ons kunnen presteren”, vertelde Horner in gesprek met Channel 4. “We hebben bewezen dat we dat kunnen en we hebben aan onszelf bewezen dat we het kunnen. We hebben onszelf in die positie gebracht.”

De spannende strijd tussen Mercedes en Red Bull heeft ook voor een staaltje verbale oorlogsvoering geleid tussen Wolff en Horner. Zo voerden ze eerder dit jaar een woordenstrijd omtrent de buigende voorvleugels, maar ook rond de bezetting van het tweede Williams-zitje in 2022. Horner stelt echter dat hij geniet van de intensiteit. “Dit is natuurlijk de eerste keer dat Mercedes én Toto in een situatie zitten waarin ze worden uitgedaagd. Toen hij binnenkwam bij het team, waren de coureurs al vastgelegd en was de motor er al”, zei Horner. “Hij heeft het geweldig gedaan door dat team te laten winnen, maar er was geen echte competitie. Dit is dus de eerste keer dat het een echte strijd, een echte competitie is.”

“Ik denk dat er respect is tussen de teams, maar ik denk ook dat we op een hele andere manier werken. Ik wil heel graag bij de frontlinie zijn. Ik zit op de pitmuur met de strategen en engineers, Toto zit in de garage naast de persvoorlichter. Het zijn verschillende functies, verschillende rollen met een verschillende blik. Maar natuurlijk is de competitie stevig. Dat is het belangrijkste in dit kampioenschap. Wij houden van de competitie en hoe meer Toto opgewonden raakt, hoe leuker het wordt.”