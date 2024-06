Op zaterdag en zondag komen op het circuit bij Spielberg verschillende voormalig Formule 1-coureurs in actie met oude Grand Prix-wagens. Zo rijdt Gerhard Berger met de Ferrari waarmee Michael Schumacher in 2002 kampioen werd, trapt David Coulthard een Red Bull RB1 op zijn staart en geeft Emerson Fittipaldi een Lotus uit 1972 de sporen. Jos Verstappen zou met een Red Bull RB8 aan de zogenoemde Legends Parade meedoen. "Maar de voorbije dagen heb ik van meerdere kanten gehoord dat Christian Horner er alles aan gedaan heeft om mij niet te laten rijden", laat Verstappen senior optekenen op de website van De Telegraaf. De oud-coureur van onder andere Benetton, Arrows en Minardi meldde zich daarop af.

Horner ontkent ten stelligste dat hij geprobeerd heeft een stokje te steken voor het optreden van Jos Verstappen bij de thuisrace van Red Bull. "Er is geen veto of iets dergelijks van mij geweest", reageert de teambaas van Red Bull Racing tijdens de persconferentie voor teambazen, als Motorsport.com hem ernaar vraagt. Hij wijst daarnaast op het feit dat het team van Red Bull niets te maken heeft met de Legends Parade. "Die wordt georganiseerd door het circuit", benadrukt de Brit.

Over hoe de relatie met Max en Jos momenteel is, laat hij weten: "De relatie met Max is altijd erg goed en sterk geweest. Hij is een belangrijk onderdeel van ons team. Hij is onze coureur. Het is van belang om een goede band met hem te hebben. Ik heb in het verleden verder nooit problemen gehad met een vader van een van onze coureurs. Wat Jos zijn problemen ook mogen zijn, ik heb daar echt niets over te zeggen." Gevraagd of het niet belangrijk is om een goede band te hebben met de vader van een coureur, antwoordt Horner schouderophalend: "Je kan niet overal controle over hebben in het leven."

Tegen de Nederlandse fans in Oostenrijk die ernaar uitkeken om Jos Verstappen met een Formule 1-auto te zien rijden, zegt Horner: "De Nederlandse fans behoren tot de besten op de wereld. Ze zijn erg gepassioneerd en komen altijd goed uitgerust naar de campings. Het is fenomenaal om tienduizenden van hen hier te zien. We hopen ze iets moois voor te kunnen schotelen. Hopelijk zal Max daartoe in staat zijn." Horner wil verder weinig kwijt over het onderwerp Jos Verstappen: "Ik denk dat het niet veel zin heeft om over Jos te blijven praten. Onze focus ligt op Max. Hij is onze coureur, hij is degene met wie we een contract hebben en degene met wie we deze Grand Prix zullen proberen te winnen."