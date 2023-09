Horner: “Onmogelijk om Formule 1-seizoen 2023 te overtreffen”

Nadat Red Bull ruim een week geleden een bijzonder moeizaam weekend beleefde in Singapore, domineerde Max Verstappen afgelopen weekend in Japan als vanouds. Op zondag won de Nederlander de race met een straatlengte voorsprong, nadat hij bij de start met succes de twee McLarens van het lijf had gehouden. Met deze zege zorgde Verstappen ervoor dat Red Bull in het constructeurskampioenschap niet meer kan worden ingehaald en dus was het feest bij de Brits-Oostenrijkse renstal op zondagavond extra groot.

“Dit is een gouden moment voor het team”, vertelt teambaas Christian Horner aan onder andere Motorsport.com. “Ik denk dat het onmogelijk is om het beter te doen dan hoe we het dit jaar aan het doen zijn. We zitten op een golf en we willen natuurlijk zo lang mogelijk op deze golf blijven zitten. Maar de Formule 1 is een wereld waarin dingen snel kunnen veranderen. Teams kunnen snel omhoog en omlaag gaan in de pikorde. Singapore bewees nog maar eens dat je geen moment achterover kunt leunen en je je eigen grenzen steeds weer moet zien te verleggen.”

Nadat Red Bull zeer sterk aan het F1-seizoen was begonnen, was de verwachting dat het team het tijdens de tweede seizoenshelft weleens moeilijker kon gaan krijgen. Het team kon immers minder aan de ontwikkeling van de auto doen dan de concurrentie, als gevolg van de Aerodynamic Testing Restrictions - hoe hoger een team staat in het kampioenschap, hoe minder runs er in de windtunnel gedaan mogen worden en hoe minder tijd er aan CFD besteed mag worden - én de straf die de formatie vorig jaar kreeg voor het overschrijden van het budgetplafond in 2021.

Of men bij Red Bull verrast is dat de concurrentie niet dichterbij is gekomen gedurende het seizoen? Horner: “Nou, achter ons is er behoorlijk wat beweging geweest. Deze week was McLaren het tweede team, volgende week is Ferrari dat misschien en weer een week later zou Mercedes dat kunnen zijn. We zijn een constante factor geweest aan de voorkant van het veld, maar we zijn wel behoorlijk beperkt geweest wat betreft de hoeveelheid ontwikkeling die we aan de auto konden doen. Wat we aan ontwikkeling hebben gedaan, was echter effectief genoeg om een redelijke marge te houden naar de rest, zoals we zondag ook weer hebben kunnen zien”.

De Red Bull RB19 is in de basis een bijzonder sterke auto gebleken, al is de werkelijke fundering voor de huidige prestaties vorig jaar al gelegd. “De reglementen zijn stabiel gebleven, dus we rijden met dezelfde versnellingsbak en grotendeels hetzelfde chassis als vorig jaar“, merkt Horner op. “We hebben dus heel veel meegenomen van vorig seizoen naar dit seizoen. We zijn echter geweldig efficiënt geweest met het ontwikkelen van de auto en het verder omlaag brengen van het gewicht. Dat we op verschillende circuits zo sterk kunnen presteren, is dus te danken aan het fantastisch werk dat geleverd is door ons hele technische en operationele team.”

Video: Helmut Marko over de zesde constructeurstitel van Red Bull Racing