Red Bull Racing onthulde donderdag de nieuwe auto voor het Formule 1-seizoen 2024 in de fabriek in Milton Keynes, maar er werd niet alleen gesproken over de RB20. Een extern advocatenbureau doet momenteel onderzoek naar beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door teambaas Christian Horner en de uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Bij de teampresentatie, waar Motorsport.com ook aanwezig was, werd de Brit gevraagd naar de situatie. "Het gaat er heel normaal aan toe", zei hij. "Natuurlijk, er is een onderzoek gaande en ik werk daar volledig aan mee. Maar dat speelt zich op de achtergrond af, terwijl wij ons klaarmaken voor het aankomende seizoen."

Op de vraag van Motorsport.com welke impact het nieuws heeft gehad op het team, antwoordde Horner dat hij onder de indruk is van hoe het personeel door blijft werken. "Natuurlijk heeft het ons wat afgeleid, maar als team zijn we bij elkaar gebleven. Iedereen is volledig gefocust op het seizoen dat voor de deur staat, dus in dat opzicht is alles zoals normaal. De steun die ik ontvangen heb, voelt fantastisch", aldus de Engelsman, die uit verschillende hoeken steunbetuigingen ontving. "Het is overweldigend hoeveel steun ik krijg. Ook van de coureurs en de partners."

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat het onderzoek mogelijk samenhangt met een interne machtsstrijd die gaande zou zijn binnen Red Bull. Sinds het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz zou het rommelen in de top van het energiedrankenconcern. De Thaise aandeelhouders zouden niet op één lijn zitten met de Oostenrijkse tak. Die laatste zou Horner eruit willen werken, maar de teambaas zou zich gesteund weten door de Thaise kant. Horner ontkent echter dat hier sprake van is. "We zijn enorm hecht en de steun van de aandeelhouders sinds het overlijden van Dietrich is groot", verklaart de teambaas. "De aandeelhouders steunen ons enorm; kijk maar naar de investeringen in Red Bull Powertrains en daarmee in de toekomst van de Formule 1."

Geen einddatum onderzoek

Over het tijdspad van het onderzoek kan de 50-jarige niets zeggen. "Het proces is gaande en het is een privéaangelegenheid binnen het bedrijf", legt de Red Bull-topman uit. Ook over de inhoud van het onderzoek wil hij niets loslaten. "We zijn bezig met een proces. Er waren wat beschuldigingen die ik volledig ontken. Ik werk volledig mee aan het proces en we moeten het de tijd geven. Ik kan er heel weinig over zeggen, het is iets wat we binnenskamers houden. Ik hoop wel dat het snel afgerond is."