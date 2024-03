Horner over onderzoek naar FIA-president: Niet te snel oordelen

Eerder deze week kwam via een klokkenluider naar buiten dat Ben Sulayem zich bemoeid zou hebben met de uitslag van de Grand Prix van Saudi-Arabië van een jaar geleden. De FIA-president was niet te spreken over een tijdstraf van tien seconden die Fernando Alonso na de race had gekregen, omdat hij tijdens de wedstrijd een tijdstraf niet correct had ingelost in de pits - de krik had de achterkant van de auto geraakt voordat er vijf tellen waren verstreken.

De Spanjaard zou door de nieuwe tijdstraf van de derde naar de vierde plek in de race-uitslag zakken en zo zijn honderdste podium in de Formule 1 kwijt zijn. Ben Sulayem was daar niet blij mee en zou contact hebben gezocht met een lokale FIA-afgevaardigde, die namens hem een verzoek bij de stewards moest neerleggen om de straf terug te draaien.

“Iets wat ik geleerd heb als het over onderzoeken gaat, is dat je niet op de feiten vooruit moet lopen”, zegt Christian Horner, die onlangs zelf het onderwerp was van een onderzoek nadat hij door een vrouwelijke medewerker beschuldigd was van grensoverschrijdend gedrag. “In de statuten van de FIA staat een proces omschreven dat gevolgd dient te worden. Ik zou iedereen op het hart willen drukken om niet op de zaken vooruit te lopen en te wachten op de feiten. Wacht om erachter te komen wat de werkelijke situatie is, voordat je met een oordeel komt.”

Zaak gesloten

Uiteraard was Aston Martin destijds ook niet blij met de straf voor Alonso. Het team uit Silverstone vroeg een review aan en kwam met een aantal voorbeelden uit het verleden aanzetten waarbij de kruk eveneens de auto raakte voordat de tijdstraf was ingelost, waarna er geen straf werd uitgedeeld. De stewards maakten de straf daarop weer ongedaan, al zijn de regels sindsdien zo aangepast dat het nu wel expliciet verboden is om de auto of coureur met de hand of gereedschap aan te raken, terwijl de rijder een tijdstraf aan het inlossen is in de pits.

Aston Martin-teambaas Mike Krack werd ook gevraagd om zijn mening te geven over het onderzoek naar Ben Sulayem. “Wij waren hier twaalf maanden geleden een van de betrokken partijen. Volgens mij kun je in de documenten precies teruglezen hoe het hele proces is verlopen”, laat hij weten. “Wij hebben een right of review aangevraagd, nieuw bewijsmateriaal aangedragen en de straf is teruggedraaid. Voor ons is de hele zaak duidelijk, en gesloten.”