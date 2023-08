Op het circuit van Zandvoort stond een spannende kwalificatie te wachten. Het had de hele dag al geregend, maar bij de start van de kwalificatie was het weer droog. De baan was echter nog behoorlijk nat, waardoor er op intermediates aan Q1 en Q2 werd begonnen. Pas in Q3 was er een duidelijke droge lijn te zien en kwamen de slicks tevoorschijn. Het werd een chaotische sessie met twee rode vlaggen, waardoor de laatste vier minuten de druk er vol op stond. In die laatste run rekende Max Verstappen echter met een ruime marge van een halve seconde af met de concurrentie om zijn 28ste F1-pole te veroveren.

"Dit is de best mogelijke manier om [weer] te beginnen", zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Viaplay. "Er stond veel druk op [hem] in die sessie, de omstandigheden veranderden continu. Die laatste ronde was typisch Max. Het was werkelijk machtig." Horner wijst naar de veranderende omstandigheden als een bewegend doelwit dat ze steeds probeerden te volgen. "Het ging erom wanneer je naar buiten zou rijden, welke band en dat soort zaken. Hij, zijn engineer, de pitmuur en het ondersteunende team hebben geweldig werk geleverd door de omstandigheden te lezen en het bij het rechte eind te hebben voor die ronde, toen het ertoe deed. En hij [Max] flikte het. Het was typisch Max. De toegevoegde druk en motivatie die hij heeft... hij haalt er nieuwe energie uit. Het is werkelijk indrukwekkend."

In de voorgaande twee edities van de Grand Prix van Nederland kwam het in de kwalificatie af op minimale marges van minder dan een tiende van een seconde in de strijd om de pole-position. Waar Verstappen op 4,259 kilometer asfalt dan een halve seconde wist te vinden? "Als je kijkt naar de marge voor pole vorig jaar, dat was minder dan een tiende van een seconde", weet Horner ook. "Maar onder dit soort omstandigheden maakt de coureur echt het verschil door de banden op temperatuur te krijgen, de outlap... Het gaat niet alleen om zijn getimede ronde, kijk naar wat hij in zijn outlap deed. De manier waarop hij de auto voorbereidde was echt indrukwekkend", besluit de Red Bull-teambaas.

Video: Max Verstappen pakt de pole-position voor de Grand Prix van Nederland 2023