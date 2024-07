Horner na nieuwe miskleun Pérez: “Op één been kun je niet rennen”

Na een goed begin op vrijdag leek Sergio Pérez in Hongarije weer eens een positiever weekend te kunnen gaan hebben. In de kwalificatie ging het echter toch weer faliekant mis: de Mexicaan raakte op een nattige baan bij de achtste bocht de controle over zijn RB20 kwijt, waarna hij hard zijwaarts in de bandenstapels crashte. Het resultaat: veel schade en een plek ergens achteraan op de grid.

“Dit was het laatste wat hij en het team konden gebruiken”, zegt teambaas Christian Horner bij Viaplay. “We zullen de auto opnieuw opbouwen en kijken wat er morgen nog mogelijk is.” De Brit liet in de afgelopen periode herhaaldelijk weten er vertrouwen in te hebben dat Pérez weer het niveau van het begin van het seizoen kan halen. Gevraagd of het geduld ook een keer op kan zijn en de tijd van praten op een zeker moment voorbij, antwoordt Horner: “Dit soort gesprekken vinden intern plaats en niet in de media.” Om daar vervolgens aan toe te voegen: “Maar op één been kun je niet rennen.”

Over dat ene been gesproken: Max Verstappen moest in Hongarije toezien hoe McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri er met de plekken op de eerste startrij vandoor dingen. De Nederlander maakte na het voltooien van zijn laatste snelle ronde een zeer gepikeerde indruk en stak zijn frustratie ook tijdens de persconferentie na de kwalificatie niet onder stoelen of banken. “Het zat heel, heel dicht bij elkaar. De McLarens waren zeer snel, maar derde op de grid is oké voor de race van morgen”, stelt Horner echter. Over de frustratie op het moment dat Verstappen de streep passeerde, zegt hij: “Als het zo dicht bij elkaar zit, dan telt elke honderdste van een seconde. Dus als je dan wat vuile lucht pakt, is het logisch dat je daarover gefrustreerd bent. We zullen zien wat er morgen mogelijk is in de race. Hopelijk krijgen we een warme en zonnige dag. De McLarens zullen heel lastig te verslaan zijn, maar daar gaan we wel ons best voor doen.”

Video: De crash van Sergio Pérez tijdens de F1-kwalificatie in Hongarije