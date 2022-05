Horner niet verrast door verbeterde vorm van Mercedes in Miami

Mercedes heeft enkele nieuwe onderdelen voor de W13 meegenomen naar de eerste Grand Prix van Miami en beleefde daarmee op vrijdag een vliegende start van het weekend. George Russell reed in de tweede training de snelste tijd met 1.29.938, Lewis Hamilton besloot de eerste dag op de baan rond het Hard Rock Stadium als vierde met 1.30.179.

Christian Horner is niet verrast over de stap voorwaarts die Mercedes in Miami lijkt te hebben gemaakt. “Ik roep sinds het voorseizoen al dat het een kwestie van tijd zou zijn dat ze de boel weer op orde zouden hebben. En dat is wat we nu zien gebeuren”, zegt Horner bij Sky Sports. “Ik denk dat de karakteristieken van de baan ook in hun voordeel werken, maar je kunt daarnaast zien dat ze de problemen onder controle beginnen te krijgen. Ze zien er competitief uit hier.”

Red Bull beleefde een verre van vliegende start in Florida. Max Verstappen ging maar eenmaal de baan rond in de tweede training. “Hij heeft een afschuwelijke dag gehad”, vertelt Horner over de vrijdag van de Nederlander. “Er was een probleem in de ochtend, waarna we uit voorzorg zijn versnellingsbak hebben vervangen en een van de coolers. Vervolgens rijdt hij de pitstraat uit en doet er zich een hydraulisch probleem voor, wat schade veroorzaakte aan de achterremmen.”

Op de momenten dat Verstappen wel aan het rijden was, was hij wel meteen snel, zo constateert Horner. “Hij heeft volgens mij maar een handvol getimede ronden gereden, maar die waren allemaal competitief. En gelukkig heeft hij door de rode vlaggen niet al te veel verloren ten opzichte van de anderen. Maar het blijft frusterend dat we baantijd zijn misgelopen.”

Als gevolg van het tegenvallende aantal ronden op vrijdag zal de derde training op zaterdag iets drukker worden. “Hij zal misschien iets meer ronden rijden in de derde training dan normaal om in een goed ritme te kunnen komen”, deelt Horner mee. “Want op een stratencircuit is het belangrijk om in een goede flow te komen. Maar we weten dat Max zich altijd goed weet aan te passen aan nieuwe circuits, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij de verloren tijd kan goedmaken.”

Teamgenoot Sergio Perez wist tijdens de tweede vrije training negentien ronden te voltooien en daarbij de derde tijd op de klokken te brengen. “Checo had een goede tweede oefensessie”, stelt Horner, die daarmee een iets andere lezing heeft dan de Mexicaan zelf. “Hij heeft zowel een korte als lange run gedaan. We hebben veel informatie van zijn auto, dus daar zullen we zwaar op leunen als we de richting bepalen die we opgaan met de afstelling van de auto, waar Max op zaterdag ook mee zal rijden. Gelukkig ging het aan die kant van de garage wel goed.”