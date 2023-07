Horner: “Niet eerder dan 2025 vrije plek bij Red Bull Racing”

Daniel Ricciardo maakte in Hongarije bij AlphaTauri zijn rentree in de Formule 1. De achtvoudig Grand Prix-winnaar werd aangesteld als opvolger van Nyck de Vries, die vanwege tegenvallende prestaties op straat werd gezet. “De reden dat Daniel terug is, is niet omdat hij de ambitie heeft om vijf jaar voor AlphaTauri te rijden”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner, geciteerd door onze zusterpublicatie Motorsport-Total.com.

“Hij ziet dit als de snelste route om weer een competitief zitje te bemachtigen. Zijn doel is helder: in 2025 voor Red Bull Racing rijden, dan hebben we weer een vrije plek”, aldus Horner, die daarmee tussen de regels door zegt dat de verbintenis met Sergio Perez niet voortijdig beëindigd zal worden maar dat van een contractverlenging met de 33-jarige coureur uit Guadalajara nog evenmin sprake is. Horner: “Daniel heeft tot het einde van het seizoen de kans om te laten zien dat hij het nog kan. Daarna beslissen we of hij nog twaalf maanden mag blijven.”

De lijst van Red Bull voor 2025 is kort. Mocht Perez worden vervangen, dan lijkt het te gaan tussen Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson. Laatstgenoemde is lid van het Red Bull Junior Team en strijdt momenteel om de titel in de Japanse Super Formula. Andere rijders als Nico Hülkenberg maken geen kans, benadrukt Horner: “Eén ding is helder: we stallen coureurs bij AlphaTauri, en vroeger Toro Rosso, zodat ze zich kunnen ontwikkelen als potentiële kandidaten voor Red Bull Racing. Daniel is zich daarvan bewust. Dat is ook zijn doel, al zal het niet eerder dan 2025 zijn.”

Met die laatste woorden onderstreept Horner zijn tevredenheid over Perez, ondanks dat hij in de WK-stand 118 punten achterstand heeft op koploper en teamgenoot Max Verstappen. “De druk bij Red Bull is enorm. Als je één slechte sessie hebt, dan moet je al vragen over je toekomst beantwoorden. Het probleem is”, zegt Horner tegen de aanwezige journalisten, “dat jullie de dingen altijd zo opblazen. Van hero naar zero is in deze wereld een vrij korte weg. En daar is hij niet immuun voor.”

Video: Daniel Ricciardo over de intentie van zijn rentree