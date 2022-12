Horner reageert op vertrek Binotto: "Niet echt verrast"

Na een bijzonder moeizaam 2020 en een beetje terreinwinst in 2021 slaagde Ferrari er in 2022 weer in om zich te mengen in de strijd om de overwinningen. De Scuderia begon uitstekend aan het eerste jaar onder de nieuwe technische reglementen met twee overwinningen in de eerste drie races. Daarna kwam de klad erin met strategische fouten, technische problemen en diverse fouten van de eigen coureurs. Het gevolg: Max Verstappen en Red Bull Racing hadden de wereldtitels ruim voor het einde van het seizoen al binnen, terwijl Ferrari in beide kampioenschappen genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Hoewel Ferrari het meedoen om en behalen van wereldtitels niet direct had uitgesproken als doelstelling voor 2022, was er in de directie ontevredenheid over het verloop van het seizoen. Dat heeft teambaas Mattia Binotto uiteindelijk de kop gekost. De in Zwitserland geboren Italiaan vertrekt op 31 december en diende zelf zijn ontslag in, maar het vertrouwen van topmannen John Elkann en Benedetto Vigna had hij al niet meer. Ook de geruchten over een aanstaand ontslag van Binotto waren er al enige tijd, waardoor zijn vertrek voor weinigen als een grote verrassing kwam. Red Bull-teambaas Christian Horner was evenmin verrast door de aankondiging dat Binotto Ferrari na 28 dienstjaren verlaat.

"Niet echt. Het is natuurlijk de keuze van Ferrari, dit wordt volgens mij hun zesde teambaas waar ik tegenover heb gezeten sinds ik teambaas werd bij Red Bull", verwijst Horner bij Sky Sports F1 naar de instabiliteit die Ferrari op dat vlak al jaren teistert. "Voor hemzelf is het natuurlijk lastig. Ze hadden dit jaar een geweldige auto en waren absoluut heel competitief." Hoewel hij vorig jaar zijn contract bij Red Bull verlengde, werd Horner vanuit diverse hoeken in verband gebracht met een overstap naar Ferrari. Zelf lijkt de langstzittende teambaas in de Formule 1 daar weinig voor te voelen. "Ik ben absoluut helemaal toegewijd aan Red Bull. Ik werk er al vanaf het prille begin en dus voel ik me nauw aan het team verbonden."

