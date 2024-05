Horner niet bezorgd over kritische woorden Verstappen in Monaco

Max Verstappen wond er met name na afloop van de kwalificatie, waarin hij slechts als zesde eindigde, geen doekjes om. Red Bull heeft al drie jaar lang een probleem op circuits waar een auto goed over hobbels en kerbstones moet kunnen gaan en nu de concurrentie dichterbij aan het komen is, begint het team uit Milton Keynes de pijn hiervan behoorlijk te voelen. Dat terwijl met de RB20 het probleem verholpen had moeten zijn. “Dat was de bedoeling, maar dat is niet gebeurd”, merkte Verstappen op tegenover onder andere Motorsport.com.

Volgens de drievoudig wereldkampioen gaat het om een fundamenteel probleem met de auto en hij maakt zijn borst dan ook nat voor enkele andere circuits die dit jaar nog komen en waarop het belangrijk is om goed over de kerbstones te gaan. “We moeten nu eerst zien te begrijpen wat het is, want dat doen we op dit moment duidelijk nog niet. We zullen hard moeten werken om de oorzaak van het probleem op te sporen en het vervolgens moeten zien op te lossen. Ik weet niet of dat dit jaar gaat lukken, maar hopelijk kunnen we het fixen voor volgend jaar.”

Zoals bekend heeft Max Verstappen een contract dat nog tot en met 2028 loopt, maar sinds het begin van dit jaar gaan er al geruchten dat de Limburger weleens eerder bij de renstal uit Milton Keynes zou kunnen vertrekken. De kritische woorden van Verstappen in Monaco baren Horner echter geen zorgen. “Nee”, wuift hij die gedachte met een flauwe glimlach weg. “Luister alle uitspraken van Max van de afgelopen tien jaar nog eens terug. Hij is gewoon heel direct en recht voor zijn raap.”

Horner heeft alleen maar lof voor hoe Verstappen zich de afgelopen dagen opstelde, ondanks dat de auto op het stratencircuit bijzonder lastig te besturen was. “We hebben na de kwalificatie een heel goede debrief gehad, waarbij we erg diep ingingen op wat de coureur nou precies voelt in de auto”, zegt de teamchef tegen de schrijvende media in Monaco, waaronder Motorsport.com. “En Max heeft die avond heel wat tijd met zijn engineers doorgebracht. Maar er is geen magische oplossing voor het probleem dat we hebben. Het is gewoon een kwestie van hard blijven en proberen erachter te komen wat het is.”

