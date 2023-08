Met de RB19 is Red Bull hard op weg om alle races van het seizoen te winnen. Alleen technische problemen of crashes lijken de Oostenrijkse renstal van een clean sweep af te kunnen houden. Max Verstappen won de laatste acht races en mocht de Nederlandse coureur daar nog een zege aan toevoegen, dan evenaart hij het record van Sebastian Vettel. De Duitser won tien jaar geleden negen Grands Prix op rij en dat was ook in een Red Bull-auto. Nog indrukwekkender is de reeks overwinningen van het team, de laatste dertien races staan op naam van de Oostenrijkse renstal. Als George Russell Brazilië 2022 niet had gewonnen, dan was de reeks achtereenvolgende zeges 23 geweest.

Nu Red Bull niet bijgehaald lijkt te worden door de concurrenten, lonkt er binnen het team zelfgenoegzaamheid. Aan teambaas Christian Horner de schone taak om het team scherp te houden, maar de Brit is niet bang voor een voldaan gevoel bij zijn personeel: "We bekijken het race voor race en sessie voor sessie. Dat moeten we ook doorzetten, want we kunnen het ons in dit lange kampioenschap niet permitteren dat we onze gedachtes laten afdwalen." Ook richting 2026, wanneer de nieuwe motorregels in werking treden, wordt er al hard gewerkt bij Red Bull. "Er gebeurt achter de schermen veel in Milton Keynes en bij de Red Bull Powertrains", verklaart de 49-jarige Horner. "2026 is niet ver meer, dus we hebben genoeg om ons op te focussen."

Dat het bij Red Bull zo voor de wind gaat, zien ook andere teams en er is volop interesse voor bepaalde sleutelfiguren binnen de renstal. Zo is bijvoorbeeld Rob Marshall naar McLaren vertrokken. Vice versa is Red Bull ook bij andere teams aan het kijken of ze personeel naar de renstal kunnen lokken. Zeker voor de motorenafdeling worden veel ingenieurs van concurrenten aangetrokken. Horner ziet inderdaad dat er meer interesse in zijn personeel is, maar maakt zich daar geen zorgen over. "Er zijn jagers en wij zijn het doel", vertelt de Brit. "Dat geeft een heel andere druk. We hebben al tientallen pogingen gehad om personeel en sponsors van ons over te nemen. We geloven dat ons personeelsbestand groot genoeg is en we hebben al lang continuïteit in het team. Dat is belangrijk in deze business."

