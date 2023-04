Horner niet bang voor vertrek Newey: "Nog vele jaren bij ons"

Eind vorige maand werd de toekomst van Adrian Newey besproken in de F1 Nation-podcast. Tom Clarkson, die de inleidende vragen stelt tijdens de officiële persconferenties van de Formule 1, meldde dat het contract van de 64-jarige Brit dit jaar verlengd zou moeten worden. Voormalig wereldkampioen Damon Hill maakte daarop de suggestie dat Newey wel eens interesse zou kunnen hebben in een overstap naar Mercedes, dat sinds de introductie van een nieuw aerodynamisch concept in 2022 een moeilijke tijd doormaakt.

"Geruchten houd je altijd in deze paddock. Het maakt deel uit van de Formule 1", laat Christian Horner weten aan Sky Sports News. Volgens de teamchef is een vertrek van Newey volstrekt niet aan de orde. "Zijn hart ligt nog steeds bij de Formule 1 en zijn toewijding aan dit team staat buiten kijf. We praten nooit over de duur van contracten, maar hij zal nog vele jaren bij ons zijn. Hij vormt een heel belangrijk onderdeel van het team en is ook erg populair in het team. Het is geweldig dat hij voor de lange termijn bij ons zal zijn, maar ook om hem te kunnen betrekken bij andere projecten waar we ons nu mee bezig gaan houden."

Horner sprak bij Sky Sports News ook over de Formule 1-toekomst van Max Verstappen. Van de tweevoudig wereldkampioen is bekend dat hij nog tot en met 2028 onder contract staat bij Red Bull. Wat hij daarna gaat doen, is onduidelijk. De Nederlander heeft al verschillende keren aangegeven dat hij het niet ziet zitten om tot ver in de dertig nog in de Formule 1 te rijden, aangezien hij ook nog andere dingen wil doen in het leven.

"Max is zijn eigen man", aldus Horner. "Hij heeft een sterke eigen mening en weet heel goed wat hij wil in zijn leven. Ik zie hem niet zoals Fernando Alonso op 41-jarige of 42-jarige leeftijd nog in de Formule 1 racen." Horner ziet Verstappen voorlopig echter nog niet stoppen. "In zijn leven draait alles om racen. Als er geen Formule 1 is, dan racet hij op een virtueel circuit of rijdt hij voor zijn plezier ergens met een GT-auto. Hij houdt er gewoon van om te rijden en te racen. Zolang hij die passie heeft, zal hij doorgaan. Hoe lang dat precies zal zijn, kan niemand voorspellen. Dat is voor iedereen anders en zal hij zelf moeten uitvinden."