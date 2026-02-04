Overslaan naar hoofdinhoud

Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat niet mee in de verhalen dat Red Bull en Mercedes zouden vals spelen door een vermeende motortruc.

Laurens Stade
Laurens Stade
Max Verstappen, Red Bull Racing

Nog voordat de eerste F1-auto's van 2026 op het asfalt te zien waren, was er achter de schermen een hoop te doen om een motortruc van Mercedes en Red Bull Powertrains-Ford. De twee motorleveranciers zouden naar verluidt een manier hebben gevonden om met een hogere compressieverhouding te rijden dan is voorgeschreven.

Deze mag maximaal 16:1 bedragen tijdens een meting in stilstand, maar door een truc zouden deze motoren zelfs een verhouding van 18:1 kunnen genereren onder warmere omstandigheden en tijdens het rijden. Dat levert weer wat extra vermogen op en dat leidt tot zorgen bij motorleveranciers als Audi en Honda.

Hoewel er nog geen concreet bewijs voor is geweest, is het onderwerp wel besproken bij de F1 Commission op 22 januari. Bestuursorgaan FIA had aangegeven deze kwestie voor de Grand Prix van Australië op te willen lossen, al is het nog maar de vraag of dat gaat gebeuren. 

Red Bull Powertrains zou net als Mercedes een truc hebben gevonden.

Red Bull Powertrains zou net als Mercedes een truc hebben gevonden.

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in gesprek met 9 News Australia gevraagd naar deze kwestie, al wilde hij niet meegaan in de bewoording "vals spelen". "Dat is een grote uitspraak", zegt Horner. "Maar kijk, de Formule 1 draait om grenzen verleggen. Het gaat erom hoe je de regels interpreteert. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven", benadrukt de Brit, die het team uit Milton Keynes na twintig jaar moest verlaten.

"De teams die het meest behoudend zijn, staan meestal nooit vooraan. Je moet risico's nemen en de grenzen opzoeken. En natuurlijk draait het allemaal om interpretatie van de regels. De slimste engineers ter wereld kijken daarnaar en denken: oké, hoe kunnen we hier het maximale uit halen?"

Wolff reageert op speculatie

Mercedes-teambaas Toto Wolff had onlangs op zijn beurt al duidelijk gemaakt niet gecharmeerd te zijn van de aantijgingen van de concurrentie en stelt dat zij hun zaken op orde moeten krijgen voordat zij met de vinger gaan wijzen. 

"Ik begrijp gewoon niet dat sommige teams zich meer op anderen richten en blijven discussiëren over iets dat heel duidelijk en transparant is", zei Wolff. "Specifiek op dit punt is het glashelder wat de reglementen zeggen. Het is ook duidelijk wat de standaardprocedures zijn voor motoren, zelfs buiten de Formule 1. Dus: krijg gewoon je zaakjes op orde. De krachtbron is legaal. De motor voldoet aan hoe de reglementen zijn geschreven. En de krachtbron voldoet aan hoe de controles worden uitgevoerd", aldus de teambaas.

Deel of bewaar dit artikel

