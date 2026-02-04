Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc
Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner gaat niet mee in de verhalen dat Red Bull en Mercedes zouden vals spelen door een vermeende motortruc.
Nog voordat de eerste F1-auto's van 2026 op het asfalt te zien waren, was er achter de schermen een hoop te doen om een motortruc van Mercedes en Red Bull Powertrains-Ford. De twee motorleveranciers zouden naar verluidt een manier hebben gevonden om met een hogere compressieverhouding te rijden dan is voorgeschreven.
Deze mag maximaal 16:1 bedragen tijdens een meting in stilstand, maar door een truc zouden deze motoren zelfs een verhouding van 18:1 kunnen genereren onder warmere omstandigheden en tijdens het rijden. Dat levert weer wat extra vermogen op en dat leidt tot zorgen bij motorleveranciers als Audi en Honda.
Hoewel er nog geen concreet bewijs voor is geweest, is het onderwerp wel besproken bij de F1 Commission op 22 januari. Bestuursorgaan FIA had aangegeven deze kwestie voor de Grand Prix van Australië op te willen lossen, al is het nog maar de vraag of dat gaat gebeuren.
Red Bull Powertrains zou net als Mercedes een truc hebben gevonden.
Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in gesprek met 9 News Australia gevraagd naar deze kwestie, al wilde hij niet meegaan in de bewoording "vals spelen". "Dat is een grote uitspraak", zegt Horner. "Maar kijk, de Formule 1 draait om grenzen verleggen. Het gaat erom hoe je de regels interpreteert. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven", benadrukt de Brit, die het team uit Milton Keynes na twintig jaar moest verlaten.
"De teams die het meest behoudend zijn, staan meestal nooit vooraan. Je moet risico's nemen en de grenzen opzoeken. En natuurlijk draait het allemaal om interpretatie van de regels. De slimste engineers ter wereld kijken daarnaar en denken: oké, hoe kunnen we hier het maximale uit halen?"
Wolff reageert op speculatie
Mercedes-teambaas Toto Wolff had onlangs op zijn beurt al duidelijk gemaakt niet gecharmeerd te zijn van de aantijgingen van de concurrentie en stelt dat zij hun zaken op orde moeten krijgen voordat zij met de vinger gaan wijzen.
"Ik begrijp gewoon niet dat sommige teams zich meer op anderen richten en blijven discussiëren over iets dat heel duidelijk en transparant is", zei Wolff. "Specifiek op dit punt is het glashelder wat de reglementen zeggen. Het is ook duidelijk wat de standaardprocedures zijn voor motoren, zelfs buiten de Formule 1. Dus: krijg gewoon je zaakjes op orde. De krachtbron is legaal. De motor voldoet aan hoe de reglementen zijn geschreven. En de krachtbron voldoet aan hoe de controles worden uitgevoerd", aldus de teambaas.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Norris accepteert: "Mogelijk hebben anderen beter werk geleverd"
Newey over toekomst Formule 1: 'Hebben niets aan ChatGPT'
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc
Martín verklaart noodzaak voor extra operaties: "Kon flesje water niet optillen"
Horner hint naar terugkeer in F1: "Ben bij elk team langs geweest"
Horner op weg naar Alpine? “Otro Capital wil aandelen verkopen”
Max Verstappen ziet effect van komst Mekies: "De teamspirit is terug"
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"
Steiner: "Vertrek bij Red Bull Racing het beste dat me is overkomen"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties