Horner: Nederlaag in F1-race Miami brak Perez

In 2023 kon Sergio Perez tijdens de eerste vier Formule 1-races aardig gelijke tred houden met Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaan won in Jeddah en in Baku en leek een serieuze titelkandidaat. De coureur riep dat zelf ook regelmatig van de daken, waardoor de druk alleen maar toenam. Tijdens de Grand Prix van Miami wilde de 33-jarige rijder zijn woorden onderstrepen met de zege. Zijn pole verschafte hem een goede uitgangspositie, maar in de race stond er geen maat op Verstappen, die op eenvoudige wijze langs de Mexicaanse coureur knalde. In een exclusief interview met Motorsport.com laat teambaas Christian Horner weten dat die oorwassing van Verstappen het moment was dat Perez brak. "De eerste vier of vijf races waren heel sterk. Het verlies in Miami was een enorme psychologische dreun", aldus de topman.

Dat het een serieuze tik voor Perez was, bleek volgens Horner wel een race later. "Direct daarna maakte hij in Monaco in Q1 een fout", herinnert de 50-jarige teambaas zich. "In deze sport is zelfvertrouwen van vitaal belang. Het momentum dat hij opbouwde met winst in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan werd serieus geraakt. In Azerbeidzjan had hij een clean sweep, daar won hij de sprint en de Grand Prix." Bij de terugkeer in Europa ging het zogezegd bergafwaarts met de resultaten van Perez, iets wat Horner ook signaleert: "Hij viel als het ware uit elkaar."

Ondanks de ietwat teleurstellende resultaten in Europa kan Horner ook wel successen aanwijzen die na de race in Miami plaatsvonden. "Hij reed een hele goede race in Monza en zijn call op een nat Zandvoort was heel goed", lepelt de Brit op. "Daarna slopen er door de druk die hij zichzelf oplegde jammer genoeg fouten in, maar het is goed om te zien dat hij richting het einde van het seizoen zichzelf weer op wist te krabbelen."

Na Miami wist de Red Bull-coureur geen race meer te winnen en moest hij zelfs even vrezen voor de tweede plek in het WK. Uiteindelijk lukte het de coureur uit Guadalaraja om in de voorlaatste race in Las Vegas die positie veilig te stellen. "Dat is iets wat hem nog nooit was gelukt. Een 1-2 in het kampioenschap was ons ook nog niet gelukt", besluit een lovende Horner.